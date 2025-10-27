日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

▲大統集團宣布與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU今日簽署合作備忘錄。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

大統集團宣布與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU合作，今（27）日正式簽署合作備忘錄，未來將整合大統集團地產優勢和HIRAMATSU品牌營運經驗，於高雄大立百貨、屏東度假園區導入餐廳、咖啡廳與度假酒店，並延伸至婚宴服務事業。

HIRAMATSU創立於1982年，為日本餐旅品牌，以創立法餐品牌起家，並於日本全國拓展法式、義式餐廳，致力培養米其林廚師，其婚顧事業年年承接1000場餐廳婚禮，又於2016年拓展飯店事業，目前在札幌、金澤、東京、名古屋、大阪、京都、福岡有22家餐廳、4家咖啡館、６間飯店。

▲大統集團董事吳冠威（左）、HIRAMATSU董事長三須和泰（右）。（圖／記者許宥孺攝）



大統集團成立於1958年，為南台灣具代表性的百貨、商業地產集團，旗下零售通路有6館別，擁有40戶資產分布於台南、高雄、屏東，資產面積多達100萬坪以上。

大統集團盤點持有土地，於屏東縣車城鄉的「大統立高爾夫球場」目前現址並未營業，未來將導入Fine Dining餐廳，並規劃蓋度假酒店，將會是結合美食、旅宿、精品度假園區的全新旅宿。2026年將啟動度假酒店商務條件確認，並進行土地開發規劃評估，最快於2029年中動工，預計2030年底開幕。

▲大統集團百貨事業部董事長張銘池。（圖／記者許宥孺攝）



大統集團百貨事業部董事長張銘池表示，此次合作規劃，首波會以餐廳為第一導向，大立百貨7樓將導入義式或法式餐廳，預計於2026年第一季進場施工，並於第三季開幕，2028年也預計規劃導入古典咖啡廳。

HIRAMATSU（株式会社ひらまつ）董事長三須和泰表示，一直對海外市場感興趣，因台日生活習慣、飲食相近，因此首選合作夥伴是台灣，剛好大統集團來找我們，經過幾次的溝通，也覺得他們是值得信賴的集團，經過幾次會談都非常的融洽，所以決定從南台灣開始出發。