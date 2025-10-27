快訊／高捷驚傳落軌！女乘客遭撞卡列車下慘死　下班通勤塞爆

▲高雄捷運今日下午傳出女乘客落軌。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運今（27）日下午4點38分發生民眾落軌，一名18歲女子遭到列車撞擊，卡在車廂底下近1小時，稍早已由救護人員移出，不過女子當場慘死，未進一步送醫，事故原因仍待警方進一步釐清。

高捷公司表示，目前紅線變更營運模式為R3小港站至R19楠梓科技園區採局部運轉，班距10分鐘；R19都會公園站至RK1岡山車站採單線雙向運轉，班距30分鐘；另外R19楠梓科技園區站至R22A橋頭糖廠站亦啟動公車接駁。