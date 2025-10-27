快訊／驚悚現場曝！18歲女高捷落軌被撞死　全線卡2hrs恢復通車

▲高雄捷運都會公園站發生落軌。（圖／民眾提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運今（27）日下午驚傳民眾落軌，一名女子墜入軌道，遭進站中的列車迎面撞上，女乘客當場被捲入車底近1小時，被救出時已經明顯死亡，現場畫面也曝光了。

事發在27日下午4點38分，一部列車在R21都會公園站下行站間，進站時突然有一名女性旅客墜入軌道，司機員立刻緊急煞車，行控中心也立刻將下行軌道緊急斷電，並通知警消醫療人員到場搶救。

▲女子在車廂底下卡了一小時。（圖／民眾提供）



事發後該列車進行清車，影響旅客約120人，行控中心於下午4點48進行降級運轉，紅線變更營運模式為R3小港站至R19楠梓科技園區採局部運轉，班距10分鐘；R19都會公園站至RK1岡山車站採單線雙向運轉，班距30分鐘；另外R19楠梓科技園區站至R22A橋頭糖廠站亦啟動公車接駁。

警消醫療人員於傍晚5點29分將該名女旅客移至月台，初步判斷已死亡，後續警方完成相關現場鑑識，高捷公司也完成設備相關檢視後，於晚間6點27分開始移動列車，目前全線恢復正常營運，並延長尖峰班距加速疏運旅客。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995