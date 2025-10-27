鄭麗文喊世代交替卻用「老藍男」　黃健豪：盼穩定黨務後有開創做法

▲國民黨立委黃健豪27日表示，希望鄭麗文穩定黨務後，能有比較開創做法。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨準主席鄭麗文競選時喊世代交替，然其副主席人選卻平均約70歲，被質疑依舊用「老藍男」。對此，國民黨立委黃健豪今（27日）表示，大家看到名單確實有些意見，但鄭麗文黨務經驗相對缺乏，所以她第一階段接任黨主席，是在既有基礎上先把老將找回來穩住黨務，也希望她把局勢穩定後，有比較開創做法。

鄭麗文將於11月1日國民黨全代會上正式接下黨主席，但對比她在競選過程中喊世代交替，其近日公布的黨高層名單，包括副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑、副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，其中4位副主席平均約70歲，被質疑依舊用「老藍男」。

對此，黃健豪27日在立法院受訪表示，鄭麗文的確在競選主席過程中說要世代交替，所以大家看到名單確實有些意見；但鄭過去在黨務經驗相對缺乏，選舉過程中也被質疑選舉經驗較不充足，因此這次副主席人選可看出是過去幾任黨主席很好幫手，包含李乾龍、張榮恭等，都是打過幾場大選老將。

黃健豪表示，所以鄭麗文第一階段接任黨主席情況，是在既有基礎上先把老將找回來穩住黨務，也期待鄭在現有基礎上，既然把老將找回來，希望把局勢穩定後，她有比較開創做法；當然包含李乾龍提到說願意穩定後交棒，讓其他人來歷練，所以這是過度過程，至少先讓黨務布局穩定，鄭麗文上手後，「我想黨會有新的改變」。

至於國民黨副主席連勝文在網紅「小施」YouTube頻道中賣掉陪盼自己12年的豪華商旅車，並半開玩笑說賣車原因是「國民黨實在太窮了」，不可能幫他買公務車、或跑行程付車錢、油錢，黃健豪坦言，連提到的算是事實。

黃健豪指出，就他所知，目前國民黨的黨務主管多數沒有支薪，像副主席這層級狀況，不只沒有支薪，還要募款。過去國民黨家大業大時，可能比照政務官有公務車，但現在都沒有，包括民代都是使用自己車輛、費用，講的都是事實，所以現在國民黨在黨務支出上能節省黨的開支，大家都當義工、志工，幫忙分擔相關經費。