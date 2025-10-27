　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金融時報憂鄭麗文激怒川普　他駁：中國人的事美國有什麼好怒？

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文20日拜會立法院國民黨團，黨團總召傅崑萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥親自迎接，與全體國民黨委員舉行便當會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

英國《金融時報》近日以「台灣新任反對黨領袖對中國態度溫和，可能激怒美國（Taiwan’s new opposition leader risks US ire with soft tone on China）」為題，報導鄭麗文當選國民黨主席一事。對此，前立委邱毅27日表示，中國人的事，美國有什麼好激怒的？鄭麗文能拿出中國人的風骨，捍衛台灣的尊嚴，在九二共識下與大陸和平交流，這才是真正的台灣生存之道。

在金融時報的報導中指出，中國國家主席習近平迅速向鄭麗文表示祝賀，並期待國民黨、共產黨攜手「推動國家統一」；而鄭麗文也希望與北京關係更密切，報導直言，鄭麗文反對總統賴清德增加軍事預算，可能會激怒美國總統川普。

對此，邱毅27日表示，金融時報又大作文章下指導棋，指鄭麗文當選國民黨主席，對大陸友善溫和，恐怕會激怒美國，尤其是激怒美國總統川普，「我想說，中國人的事，美國有什麼好激怒的」？

邱毅說，難道一定要學賴清德，做美國的看門狗、哈巴狗，幫著美國對付大陸，消耗大陸，難道要像朱立倫、趙少康，自甘墮落做美國 CIA外圍，還以CIA間諜黎智英為師？

邱毅說，別忘了，鄭麗文會大勝，就是敢對美國說不，對美國據理力爭，難道還要走回頭的老路，過去的台灣以美國為尊，連個AIT官員都得畢恭畢敬，現在川普要把台灣榨乾，要把台積電變成美積電，這難道不是台灣朝野長期自我作賤的結果嗎？

邱毅表示，鄭麗文能拿出中國人的風骨，捍衛台灣的尊嚴，在九二共識下與大陸和平交流，這才是真正的台灣生存之道，美國要激怒是你美國人的事，你川普耍強盜耍無賴，美國人也在反他，憑什麼外媒還下指導棋，逼著鄭麗文順從美國，順從川普？

更多新聞
台灣鄭麗文邱毅美中台外交

