政治

鄭麗文如果2026、2028大選夢想成真　他：政治學教科書要全面改寫

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文20日拜會立法院國民黨團，黨團總召傅崑萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥親自迎接，與全體國民黨委員舉行便當會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文本周末將正式交接上任，台灣民意基金會董事長游盈隆27日表示，鄭帶著新而強硬且背離台灣主流民意的國防與兩岸主張而來，相當特立獨行。他表示，鄭要如何在與台灣主流民意對抗下，說服台灣社會，贏得2026與2028兩個大選？如果她的夢想成真，當代政治學教科書勢必全面改寫。

游盈隆透過社群平台發文表示，這禮拜全世界最關注的事情莫過於10月30日在韓國慶洲舉行的「川習會」，這也是川普第二任期第一次，最主要目的，是確認美中高層近期針對雙方貿易達成的協議。

游盈隆指出，在川習會舉行前，傳出台灣可能成為美中談判籌碼的謠言，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）接受媒體訪問時說，「美國不會為了得到較好的對中貿易條件而放棄台灣，沒有人在想那種事」，一言以蔽之，盧比歐說，「有人想太多了」。

游盈隆說，台灣是一個奇特的地方，每當美中領袖或高層會面時，各種不利台灣的訊息都會出籠，連台灣政府官員也難免焦慮。不過，對長期關注美中台關係的人來說，台美關係堅若磐石的立論並非空中樓閣，川普所信任的國務卿盧比歐，對中國態度一向強硬，對台灣態度一貫友善，美國聯邦參眾兩院更是如此。

游盈隆表示，不過關於台灣，川普總統會不會在川習會有什麼驚人之語，仍然值得關注。台灣民意基金會十月民調顯示，多數台灣人認為川普總統有能力阻止中國武力犯台，但遠較少數的人相信他有意願那麼做。這多少顯示了台灣人對美國有沒有意願和能力嚇阻中國武力犯台是憂心的。

游盈隆指出，同一份民調，關於中共始終不放棄武力犯台的根本原因，66.3%台灣人認為並非台灣單方面造成，只有17%認為是台灣造成。即使在被認為較親中的中國國民黨支持者中，不認為是台灣單方面造成的有45.5%，認為是台灣單方面造成的只有38.6%。中性選民方面，不認為是台灣單方面造成的有60.3%，認為是的只有13.1%。

對此，游盈隆提到，剛當選的國民黨主席鄭麗文在選舉前後的相關發言，她公開反對提高台灣國防預算，認為應積極謀求兩岸和平，才是化解兩岸緊張與衝突的根本之道。游認為，鄭對兩岸關係長期緊張的理解和台灣主流民意是格格不入的，強烈反對提高國防預算的主張和理由，恐怕也很難讓台灣社會接受，更和川普政府的期待背道而馳。

游盈隆表示，鄭麗文即將上任國民黨主席，她帶著新而強硬且背離台灣主流民意的國防與兩岸主張而來，相當特立獨行，國民黨上下真能欣然服從追隨嗎？要如何在與台灣主流民意對抗下，說服台灣社會，贏得2026與2028兩個大選？如果她的夢想成真，當代政治學教科書勢必全面改寫。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／蕭景田一審無罪　士檢不服上訴
藍鳥迷「合唱嘲諷」　大谷翔平笑了：太太非常喜歡那口號
家寧點閱雪崩暴跌！　首鬆口近況
快訊／台中豬瘟案情大逆轉！　獸醫、獸醫佐都沒去
快訊／沒有慢性病史！　高雄55歲巡佐猝逝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

政治國民黨台美關係兩岸政策台灣

