南華大學接軌國際　海外學習拓展學生世界觀

▲南華大學優質辦學接軌國際，高俊雄校長(右5)與前往紐西蘭姐妹校語言學習團合影。（圖／南華大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114學年度大學分發入學登記志願於8月1日至8月4日展開，位於嘉義的南華大學是優質公益大學，致力培育具品格素養與專業能力的優質人才，辦學成效備受各界肯定，在少子化趨勢下，招生表現仍持續穩健成長。114年大學部招生特殊選才及獨招管道滿招、繁星推薦分發達99.2%。該校重視學用合一，更因應AI時代及多元產業之需求，開設13個跨領域學程，提升學子就業競爭力，且學雜費優惠，海外學習資源豐富，不僅是考生最佳的選擇，亦是最信賴的優質學校。

南華大學有五大學院，包含文、法、商、理工、運動促進等20個學系，肩負著培育國家未來職場優質人才的責任，尤其是最有溫度的「生死學系」，是長期照顧3.0的先驅，自然生物科技學系、資訊工程學系、建築學系、傳播學系等學系都是當紅炸子雞。該校與708家企業簽訂產學合作，與1,137家企業、機構簽訂實習合作契約，提供學生多元的實習機會，建立紮實的就業準備，畢業即能與職場無縫接軌。

▲南華大學優質辦學接軌國際，強化就業力，高俊雄校長(中)關心學生的學習 。（圖／南華大學提供）

為減輕學子求學的經濟負擔，該校學雜費低於國立收費，更低於私立大學收費的一半。自113年起，除配合政府學雜費及住宿費補助措施，每學期學雜費再加碼補助1.4萬起至全免，繁星生及經濟弱勢生住宿費四年全免，經濟弱勢生依身份別更加碼補助最高約3萬元，還能享有4萬或8萬的生活扶助金。凡以第一志願入學新生還有獎勵金1萬元，在學期間並有高達23項多元表現的獎勵。

此外，依入學成績有3萬至30萬的「海外學習獎勵金」，可進行2+2、3+1雙學位、交換生、修習專業學分、移地教學、海外學習、申請海外實習等多元的學習機會，每年進行海外學習人數占全校總人數12%，超過600人次。該校亦有來自17個國家（地區）的境外學生，學生可以在南華結識來自世界各地的朋友，互相學習交流，接受國際化的洗禮。

南華大學校長高俊雄表示，「三好校園」是南華的品牌，並致力推動「生命教育」與「永續發展」，執行成效也獲得國內、外多項獎項肯定，包含連續五年獲英國泰晤士高等教育(THE) 世界大學影響力排名全球401-600名；連續九年獲世界百大綠色大學排名；五度榮獲教育部「生命教育特色學校」，是一所深耕生命教育邁向永續發展的大學，重視學生專業力及就業力，畢業生就業率92.57%，雇主滿意度89.62%，也是雲嘉南地區企業最愛的私立大學。南華大學學習資源豐富，更將於115年增設半導體學位學程，與時俱進，強化學子就業競爭力。