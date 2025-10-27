　
社會 社會焦點 保障人權

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區鷺江國小站21日上午7時許，一名身障老婦人在雨中艱難地用雙手爬行，準備搭乘公車，三重客運857路線駕駛林榮新見狀後，不加思索立刻下車，親手將老婦人抱上車。約一小時到站後，司機又再次將她抱下車。這份暖心舉動，讓全車乘客感動不已，老婦人的兒子下車後也頻致謝，林姓司機表示，有一句謝謝，就是對司機最大的回饋了。

▼三重客運司機林榮新抱起老婦人上公車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重客運司機林榮新抱起老婦人上公車，公車到站後司機再次將老婦人抱下車，老婦人坐在拖板上仍望向司機點頭致謝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前三重客運857路線公車行經蘆洲區鷺江國小站。當時，一名男子拿著拖板與紅色塑膠椅，與他行動不便的母親準備上車。42歲司機林榮新見狀立即下車準備設置斜坡板，但卻發現老婦人並未乘坐輪椅，而是用雙手支撐身體，在雨中濕漉漉的地面上艱難爬行。林榮新見狀，沒有絲毫猶豫，立刻上前將老婦人抱起，並小心翼翼地安置在車上的座位。

原本低頭滑手機或看書的乘客，瞬間都被這溫馨的一幕吸引，對於司機的暖舉都相當感動。約一個小時後，當老婦人準備在板橋陽明街致理科技大學陽明街站下車時，林榮新再次起身，親自將老婦人抱下車。老婦人的兒子在一旁，不斷向司機表達感謝。

據了解，林榮新司機到職約一年半，平時工作認真且態度親切。他不畏弄髒衣服，主動協助行動不便乘客的舉動，獲得乘客及公司的高度讚賞。三重客運總公司得知此事後，也對林榮新進行表揚。林榮新謙虛地表示：「有一句謝謝，就是對司機最大的回饋了。」這份善舉，為冰冷的雨天注入一股暖流。

▼公車到站後司機再次將老婦人抱下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重客運司機林榮新抱起老婦人上公車，公車到站後司機再次將老婦人抱下車，老婦人坐在拖板上仍望向司機點頭致謝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼老婦人坐在拖板上仍望向司機點頭致謝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重客運司機林榮新抱起老婦人上公車，公車到站後司機再次將老婦人抱下車，老婦人坐在拖板上仍望向司機點頭致謝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／蕭景田一審無罪　士檢不服上訴
藍鳥迷「合唱嘲諷」　大谷翔平笑了：太太非常喜歡那口號
家寧點閱雪崩暴跌！　首鬆口近況
快訊／台中豬瘟案情大逆轉！　獸醫、獸醫佐都沒去
快訊／沒有慢性病史！　高雄55歲巡佐猝逝
快訊／永豐銀抓到內鬼！勾結外人詐信貸1593萬...31人起

樂天女孩琳妲當一日店長　所得全捐慈善

樂天女孩琳妲當一日店長　所得全捐慈善

職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員琳妲（林羿禎）擁有甜美臉蛋、火辣身材，昨（25日）上午現身新北市蘆洲一間在地手搖飲店，友情站台擔任一日店長，不僅有模有樣地替顧客結帳，更貼心與現場大批粉絲們互動拍貼；持續關注「剴剴案」也很愛小孩的她，也特別將擔任一日店長的所得捐出，將捐贈到慈善機構做愛心。

當年跟公車司機吵「多剪半格」　一票秒懂

當年跟公車司機吵「多剪半格」　一票秒懂

公車只給10秒上下車惹怒乘客　強載報復

公車只給10秒上下車惹怒乘客　強載報復

醉客威脅「拉下車找人處理」！客運駕駛嚇到報警　國光：譴責暴力　

醉客威脅「拉下車找人處理」！客運駕駛嚇到報警　國光：譴責暴力　

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

三重客運蘆洲司機

