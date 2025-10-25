客運司機又出事！只給10秒上下車惹怒乘客　還強載下一站報復

▲台中一名BRT公車司機，只給不到10秒上下車，惹怒乘客，還把乘客強載到下一站，被依強制罪判刑。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名周姓公車司機被劉姓乘客認為「開關車門太快」，雙方爆發口角，周姓司機不顧劉男要求下車，強行把人載往下一站。法院勘驗過影像後認為，周姓司機確實只給乘客數秒（約5至10秒）上下車，周姓司機本可打開車門讓劉男離去，卻藉機報復，依強制罪處拘役10日、緩刑2年，需進行勞務服務60小時。

檢警查出，周姓公車司機駕駛BRT公車行駛「310區2路線」，由台中車站開往台中港，去年1月，周男駕駛公車時，一名劉姓乘客不滿周男行車、關門速度，雙方發生口角跟推擠，周男明知劉男於晉江寮站想下車，卻基於強制犯意，妨害劉男下車權利，到下一站靜宜大學站，才讓劉男下車。事後雙方互告，鬧上法院。

法院勘驗畫面發現，劉男在23時25分5秒刷卡，並問周男「你關車門關這麼快在幹嘛？很多人都還沒下車，你就直接關門」數秒後公車到站，乘客正在上下車，23時25分21秒，劉男說完話要轉身下車，周男就伸手關閉車門。23時26分5秒公車抵達靜宜大學站，2人爆口角，下車起衝突。

周男辯稱，當時背對所有乘客，不知道誰要下車，有依規定到站讓乘客下車，但劉男卻試圖攻擊，並說出三字經，堅稱自己沒有犯意。周男於審理時還說，劉男刷卡時，車輛還沒停止，加上沒有聽見系統發出聲音，沒有注意到他的動作。公司沒有規定每一站要停多久，只要確定沒人要上下車，就可以繼續往前開，有看後照鏡跟監視器確定過。

但法院認為，根據勘驗後，確定劉男刷卡後，刷卡機有亮燈、發出聲響，劉男欲在該站下車，周男應有所預見，加上劉男明確指出「我要下車」，周男仍強行將人載往下一站，已有強制直接故意。

中院認為，周男在劉男轉身要下車時，大可開啟車門，卻捨此不為，逕自關上車門，可見是藉此報復，考量犯後態度欠佳，妨害他人行動自由，處拘役10日，可易科罰金，緩刑2年，需執行60小時勞務。另周男撤回公然侮辱告訴，公訴不受理。