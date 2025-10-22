　
社會 社會焦點 保障人權

藝識流靈修虐死人　主嫌鬼扯「幫俄羅斯消業力」還怪警擋救人

記者劉昌松／台北報導

自稱「艾菲坦導師」的女子王禹婕創辦「藝識流國際身心靈療育學院」，上個月發生林姓男會員疑遭長期凌虐活活餓死，王禹婕與大護法牙醫吳宗儒等4人被聲押禁見獲准，但王女堅稱死者是為了消除俄羅斯的業力才死亡，吳宗儒甚至詭辯，因警方獲報到場隔離，害他們不能幫死者祝禱才發生憾事，檢察官為釐清死者生前遭遇，近日密集提訊王、吳等人出庭應訊。

▲▼藝識流創辦人王禹婕與大護法吳宗儒。（圖／翻攝臉書）

▲藝識流創辦人王禹婕(左起)與大護法吳宗儒涉殺人、傷害致死等罪遭收押禁見中。（圖／翻攝臉書）

檢警調查，林姓男子5年前接觸藝識流後，專心靈修，剛開始靠著信用貸款支付會費，換取在會所居住以及團體中地位，擠身成為王禹婕身邊四大護法之一，位階比他高的有被受王禹婕信任的執行長吳宗儒、王女弟弟王劭丞，以及療育顧問林承毅，後來林男財力盡失，吳宗儒認為林男欠款達1千萬元，要求林男淨化自己。

▲▼藝識流創辦人王禹婕（艾菲坦） 。（圖／記者劉昌松攝）

▲藝識流創辦人王禹婕被提訊到北檢時，轉頭看向拍攝的媒體 。（圖／記者劉昌松攝）

林男除了被迫與林承毅互毆，平時要以五體投地動作的拜懺動作進行大禮拜，還被禁止進食，林男在飢餓難耐之下，曾在日記中記下「不給我吃，我要向世界報仇」，9月29日，林男看到其他會員捐款5000元，獲得1碗加了蛋的素飄香泡麵，林男想要吃，卻被拒絕，當天下午，林男不支倒地抽搐，執行長吳宗儒仍不理會，認為這是林男突破靈性的機會。

9月29日深夜，警消獲報林男命危，趕到藝識流會所時，只見已經瘦成皮包骨的林男意識不清，臉上與身上多處瘀青傷痕，經送醫急救仍不幸於30日宣告不治，經解剖發現林男胃裡是空的，懷疑生前遭到凌虐，緊急依殺人、傷害致死罪嫌搜索拘提王禹婕、吳宗儒、王劭丞、林承毅4人。

▲▼藝識流牙醫吳宗儒。（圖／記者劉昌松攝）

▲網紅牙醫吳宗儒遭收押後把頭髮剃光了。（圖／記者劉昌松攝）

王禹婕等人到案後堅決否認犯行，辯稱死者是在幫世界消災，化解俄羅斯的業力，如果能衝破最後關頭，死者自身就能獲得完全的淨化，吳宗儒還抱怨警方到場時，把他們隔離在外，還不讓他們陪同死者就醫，害死者無法接受他們的祝禱才往生，檢察官10月初陸續將4人聲押禁見獲准。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

