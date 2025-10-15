　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／林岱樺詐領助理費1496萬　檢再查出人頭妹月領13.8萬高薪

▲▼林岱樺涉貪移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林岱樺助理費案再追加起訴1人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費，檢調2月進行大規模偵查行動，歷經3波搜索、約談，林岱樺被諭令以100萬元交保，通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計則被羈押禁見，高雄地檢署6月偵結，認定林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費1496餘萬，因此依貪污治罪條例的利用職務詐取財務、公益侵佔等罪，將林岱樺、胞弟、弟媳、通法寺住持等10人提起公訴，檢方後續偵辦發現林岱樺的妹妹林岱縝也擔任人頭助理，涉嫌月領13萬8000元的高薪，因此在今（15）日偵結，依貪污罪也將林岱縝起訴。

回顧全案，檢、調在 2月21日清晨發動搜索約談行動，對立委林岱樺辦公處與相關人士發動第一波搜索，同步約談林岱樺本人及通法寺住持釋煌智等人，林岱樺與釋煌智均被依《貪污治罪條例》諭令以100萬元交保，並限制住居、出境、出海，林岱樺於2月22日首度公開露面出席活動，強調「捍衛清白，不辜負市民託付」。

▲▼ 林岱樺 。（圖／民眾提供）

▲林岱樺 。（圖／民眾提供）

檢方歷經三波搜索、約談後，向法院聲請羈押通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計後獲准。

檢方查出，林岱樺涉嫌以人頭助理、浮報加班費方式，違反《貪污治罪條例》（利用職務詐取財物）、《刑法》公益侵占與背信、《政治獻金法》等罪，不法所得約1500萬元，但林岱樺否認犯行。而通法寺住持釋煌智也被查出透過「林三郎覺教基金會」協助林岱樺從事參選高雄市長初選，支付21名員工的薪資共591萬餘元，被依公益侵佔罪起訴。

檢方後續偵辦時，發現林岱樺的妹妹林岱縝和弟媳一樣，也擔任人頭助理，涉嫌詐領薪水從4萬5000到13萬8000元不等，再度追加起訴林岱縝，也讓林岱樺案的起訴人數高達11人，目前全案仍在高雄地院審理中。

10/14 全台詐欺最新數據

