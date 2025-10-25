　
社會 社會焦點 保障人權

惡作劇拿走友錢包「怕丟臉沒還」　高雄男賠8萬換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年11月間在夜店偷偷拿走朋友的錢包，朋友報警後，他怕丟臉不敢坦承，直到警方找上門才辯稱是一時興起惡作劇，因而挨告，一審被依竊盜罪判處有期徒刑3個月。阿輝上訴求情，表明自己願意坦承犯行，也已經賠償8萬元給朋友了，最終在二審獲宣告緩刑2年，全案確定。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲阿輝「惡作劇」拿走朋友的錢包，卻害自己吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年11月間與朋友相約前往夜店飲酒消費，他卻趁著朋友離開座位時，徒手竊取朋友放在沙發上的錢包，隨後前往廁所將錢包藏在個人的隨身袋子內。後來朋友發現錢包遺失，決定報警處理，他的行為才被抓包。

起初，阿輝矢口否認竊盜，辯稱只是酒後一時興起惡作劇，但朋友報警之後，他怕丟臉，所以不敢坦承。檢方訊後仍依法將阿輝起訴。

一審法官認為，阿輝是以身體遮擋他人視線、雙手置於背後的方式竊取錢包，得手後立刻離開座位並前往廁所，就算朋友發現異狀，他也沒有承認或歸還錢包，直到警員調閱監視器畫面追查並通知他到案說明，他才說出整個過程。

法官表示，錢包是個人的隨身財物，任意拿取非常容易遭到誤會，阿輝是受過教育且具有工作經驗的成年人，不可能不知道這個道理，最終仍依犯竊盜罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

阿輝提出上訴並強調，他願意坦承犯行，而且他事後不僅積極與朋友達成和解，也賠償了8萬元，一審量刑實屬過重，希望能從輕量刑，並給予緩刑宣告。

高雄地院二審法官審理之後，考量到阿輝已經坦承犯行，朋友也願意原諒他，尚有悔悟之心，最終同意予以宣告緩刑2年，但量刑維持一審判決結果，全案確定。

台東縣警察局關山分局針對近期轄內頻傳的住宅及工地竊盜案件，積極展開偵辦，成功破獲一起連續竊盜案，查獲52歲林姓慣竊到案，並起出多項遭竊物品及犯罪工具。全案依《刑法》加重竊盜罪嫌移送台東地方檢察署偵辦，經檢方建請聲押，並獲法院裁定羈押，展現警方維護治安的決心，也安定了地方民心。

