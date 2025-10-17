　
社會 社會焦點 保障人權

酒駕4犯男搬出「台積電工程」求情　被法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）先前有3次酒駕紀錄，今年第4次酒駕被抓，甚至發生車禍事故，因而必須入監服刑5個月，併科罰金1萬元。阿輝辯稱距離上次酒駕已經過了12年，一時失察才會觸法，他還搬出「台積電工程」求情，希望能獲得易科罰金的機會，但仍被高雄地院法官裁定駁回。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿輝第4次酒駕被查獲，求情想獲得易科罰金的機會，但被法官裁定駁回。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿輝在判決書中主張，他在2006年、2010年、2013年間確實都有酒駕經法院判決確定的紀錄，第4次酒駕發生在今年，距離上一次已經過了12年，他是一時失察才會忘記教訓，並非惡性重大，況且此案雖然有發生事故，但他已經與當事人成立和解，誠心悔改，加上他負責台積電設備的部分工程，目前正值趕工階段，如果入監服刑，恐怕會耽誤工程進度，因此希望法官能撤銷檢方不准他易科罰金的執行命令。

不過，高雄地院法官表示，經核閱檢方的執行卷宗，確認檢察官在作成執行指揮之前，已經給予阿輝陳述意見的機會，執行程序正當，並無違法、不當之處。

法官指出，阿輝前3次酒駕的酒測值分別為每公升0.48毫克、每公升0.65毫克、每公升0.29毫克，第4次酒駕的酒測值竟高達每公升1.01毫克，雖然距離上次犯行相隔12年，但他的吐氣所含酒精濃度明顯高於過去的紀錄，還發生車禍事故，產生實質傷害，可見他的法治觀念淡薄，如果准許易科罰金，顯然不足以達到矯正效用。

法官表示，阿輝的另一個理由是擔心入監服刑會耽誤工程進度，但現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，早已刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，檢方只需要考量如果當事人不接受有期徒刑或拘役執行，是否難收矯正之效，或難以維持法秩序。

最終，法官認為，檢方是依法執行職權，過程中沒有違誤，阿輝指控檢方執行指揮違法、不當，為無理由，因此裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

