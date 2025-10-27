富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

▲陳姓富少臉書穩交對象是另一名女子。（圖／翻攝自死者臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市信義區永吉路一處豪宅25日傳出雙屍案，37歲陳姓男子、25歲曾姓女子被發現「交纏陳屍」在屋內客廳，死因仍在調查中。不過，陳姓死者臉書上掛的「穩定交往中」對象是另一名女子，並非曾姓女死者，雙方關係有待釐清。

死者曾女身材姣好、外型亮眼，不料25日不明陳屍陳姓富二代家中。初步了解，曾女是單親家庭，曾母曾向警方透露，女兒以前是美甲師，後與陳男一起生活。不過，陳姓男子個人臉書上與另一名女子掛著「穩定交往中」，對象並非曾女。

陳男父親透露，知道兒子有固定交往的女友，但不曉得是否為死者曾女，也不確定自己是不看過女方。

▲陳姓死者背景驚人，是某創投公司代表人。（圖／翻攝自死者臉書）

全案起因為陳父多日聯繫不上兒子，因此25日晚間前往兒子位於永吉路的住處查看，不料開門後竟發現兒子與曾女2人以交纏姿勢倒臥客廳，全身僵硬已經明顯死亡，嚇得連忙報案。

警方初步勘驗現場，陳男遺體背靠沙發、坐在地板坐墊上，曾女則斜躺在陳男右手臂處，屋內未有打鬥痕跡，也無外力介入，但客廳桌上發現白色不明粉末、以及半顆不明藥錠，由於陳男有吸毒前科，桌上藥物是否為毒品，仍待鑑識中心進一步檢驗。

據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司設立在台北市中山區，資本額達9億，2021年還曾接受外媒專訪。此外，陳男父親多年前在知名台商擔任董座，靠著化妝品包材器具生意起家，世界前三大化妝品品牌均是公司客戶，被譽為「粉盒大王」，現於某控股公司擔任執行長。

被稱為「粉盒大王」的陳父15年前受訪時曾介紹，自家產能是當時全世界最大，模具數、可以產出的量也是全世界最快的，「一次24個，基本上可以領先這個行業很多年。」全盛時期各產品年產量合計超過10億件，年營收約新台幣60億元，一度計畫回台上市，但礙於法規而作罷，後由私募基金完全收購。