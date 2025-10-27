　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

▲▼富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人。（圖／翻攝自死者臉書）

▲陳姓富少臉書穩交對象是另一名女子。（圖／翻攝自死者臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市信義區永吉路一處豪宅25日傳出雙屍案，37歲陳姓男子、25歲曾姓女子被發現「交纏陳屍」在屋內客廳，死因仍在調查中。不過，陳姓死者臉書上掛的「穩定交往中」對象是另一名女子，並非曾姓女死者，雙方關係有待釐清。

死者曾女身材姣好、外型亮眼，不料25日不明陳屍陳姓富二代家中。初步了解，曾女是單親家庭，曾母曾向警方透露，女兒以前是美甲師，後與陳男一起生活。不過，陳姓男子個人臉書上與另一名女子掛著「穩定交往中」，對象並非曾女。

陳男父親透露，知道兒子有固定交往的女友，但不曉得是否為死者曾女，也不確定自己是不看過女方。

▲陳姓死者背景驚人，是某創投公司代表人。（圖／翻攝自死者臉書）

全案起因為陳父多日聯繫不上兒子，因此25日晚間前往兒子位於永吉路的住處查看，不料開門後竟發現兒子與曾女2人以交纏姿勢倒臥客廳，全身僵硬已經明顯死亡，嚇得連忙報案。

警方初步勘驗現場，陳男遺體背靠沙發、坐在地板坐墊上，曾女則斜躺在陳男右手臂處，屋內未有打鬥痕跡，也無外力介入，但客廳桌上發現白色不明粉末、以及半顆不明藥錠，由於陳男有吸毒前科，桌上藥物是否為毒品，仍待鑑識中心進一步檢驗。

據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司設立在台北市中山區，資本額達9億，2021年還曾接受外媒專訪。此外，陳男父親多年前在知名台商擔任董座，靠著化妝品包材器具生意起家，世界前三大化妝品品牌均是公司客戶，被譽為「粉盒大王」，現於某控股公司擔任執行長。

被稱為「粉盒大王」的陳父15年前受訪時曾介紹，自家產能是當時全世界最大，模具數、可以產出的量也是全世界最快的，「一次24個，基本上可以領先這個行業很多年。」全盛時期各產品年產量合計超過10億件，年營收約新台幣60億元，一度計畫回台上市，但礙於法規而作罷，後由私募基金完全收購。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」
洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂
「富少抱小女友」交纏陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人
川普超樂觀！　盼與習近平「達成全面性協議」
名模林又立爆未婚懷孕！「已經4個月了」身型明顯圓一圈 錄影全
開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁飄惡臭「腐爛剩白骨」

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

新竹香山區幼兒園爆虐童！孩子回家多處瘀青傷痕　2教保人員停職

陸軍「勇虎」戰車突噴零件！害6名騎士閃不過慘摔　1人骨折

豪宅裡抱小女友「交纏陳屍」　9億CEO爸爸是粉盒大王

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁飄惡臭「腐爛剩白骨」

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

新竹香山區幼兒園爆虐童！孩子回家多處瘀青傷痕　2教保人員停職

陸軍「勇虎」戰車突噴零件！害6名騎士閃不過慘摔　1人骨折

豪宅裡抱小女友「交纏陳屍」　9億CEO爸爸是粉盒大王

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

日本TOYOTA也要進美規車？放大版RAV4、7人座休旅將從北美進口

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

川普與東協4國達成貿易協議　馬來西亞承諾「不對美限制稀土出口」

TOYOTA「多功能全新MPV」即將量產！能露營、還能開店面賺錢

10月27日星座運勢／天蠍座意外撿到錢財！　水瓶座房產獲利

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

温昇豪10年韓星友特飛來台應援！　李進良招待海鮮感受夜生活

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

社會熱門新聞

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

竹市某幼兒園爆虐童　2教保員停職

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　少年當場死亡

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

更多熱門

相關新聞

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

台北市信義區永吉路一處大樓25日傳出雙屍案，37歲陳姓男子與25歲曾姓女子被發現「交纏」姿勢死在屋內客廳，女方口鼻還沾有白色粉末。據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司資本額達9億元，爸爸是生產化妝品包裝器具的「粉盒大王」台商董座。

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

黃立成脫口6字　她笑：陶朱隱園難賣的原因

黃立成脫口6字　她笑：陶朱隱園難賣的原因

驚傳黃立成買下？他揭陶朱隱園「買家1線索」　

驚傳黃立成買下？他揭陶朱隱園「買家1線索」　

「陶朱隱園」首筆交易總價12億賣出　中工暫不透露買方

「陶朱隱園」首筆交易總價12億賣出　中工暫不透露買方

關鍵字：

豪宅富少富二代

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

「天生少根筋星座Top 3」公開！

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面