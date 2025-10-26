信義區豪宅「男女雙屍案」！死者驚人背景曝　爸是知名台商董座

▲北市信義區一處豪宅傳出雙屍案。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區永吉路一處大樓25日傳出雙屍案，一名37歲陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍在屋內客廳處，警方獲報趕抵現場時，2人已經明顯死亡。據了解，死者陳男的父親是多年前某知名台商的董事長，家庭背景驚人。

警方調查，全案起因為陳父多日聯繫不上兒子，因此25日晚間決定前往兒子位於永吉路的住處查看，未料開門後竟發現兒子與另名女子倒臥在客廳，全身僵硬已經明顯死亡，嚇得連忙報案。

警方初步勘驗現場，屋內未見有打鬥痕跡，也無外力介入，此外，客廳桌上發現白色不明粉末、以及半顆不明藥錠，是否為毒品，還有待鑑識中心進一步檢驗。

據了解，死者陳男家庭背景驚人，其父為多年前某知名台商的董事長，全盛時期年營收約新台幣60億元，一度計畫回台上市，但礙於法規而作罷，後由私募基金完全收購。

據悉，案發現場為3房1廳格局，室內空間約30至40坪，屋齡僅10年，要價超過4000萬新台幣。陳男父親透露，知道兒子有固定交往的女友，但是否為死者曾女則不知情。陳父發現時，兒子將坐墊鋪在地板上，以背靠沙發姿勢死亡，而曾女則斜躺在陳男右手臂處，2人以交纏姿勢陳屍在客廳。

死者曾女為單親家庭，曾母向警方表示，女兒以前做美甲，後與陳男一起生活。警方調查，死者陳男有吸毒前科，曾女則無前科，詳細死因尚待進一步釐清。