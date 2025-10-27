近期才同居！鞋櫃尋獲3雙女鞋…富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

▲死者陳男背景驚人，不但是投創公司CEO，爸爸還曾是知名台商董座 。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市信義區永吉路一處豪宅25日傳出雙屍案，37歲的投創公司CEO陳男被發現與另名25歲的曾女陳屍在住家客廳中，現場還有白色不明粉末，目前成分還在化驗中。據了解，死者曾女先前為美甲師，近期才搬到該處與陳男同住，未料竟會離奇殞命。

死者曾女的母親接獲噩耗後相當哀痛，表示女兒先前從事美甲師，但近期與陳男交往，並搬到信義區永吉路與他同住，對於近況則不甚了解，未料再接到女兒訊息時竟是白髮人送黑髮人。

警方調查，死者陳男有一名穩定交往的女友，但並非死者曾女。陳男的父親也透露，知道兒子有一女友，但不確定是否是曾女，也不太記得是否曾與曾女見過面。

警方勘驗現場，在屋內鞋櫃中尋獲三雙女鞋，均是死者曾女所有，與曾母所述之2人同居說法吻合；此外，現場還發現不明白色粉末、以及半顆不明藥錠，且曾女口鼻也沾有白色粉末，其成分為何，目前仍在化驗中，最快今下午、或明天將會有結果。

檢警昨相驗2人遺體後，確認沒有外力介入跡象、亦無打鬥痕跡或外傷，近期將解剖釐清確切死因。

▼男方家屬昨到殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝）