日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

▲網友拍到日本女高中生成群來霞海城隍廟。（圖／翻攝Threads，下同）



記者張靖榕／綜合報導

近日有民眾發現，一群日本女高中生出現在台北知名的霞海城隍廟，疑似是畢業旅行來台灣玩，並將「拜月老」特地列入行程，畫面曝光後迅速在社群媒體引發熱烈討論，不少網友笑稱「月老也開始接海外業務了」。

原PO社群平台Threads分享在大稻埕拍攝的街景照，即便近日台北天氣濕冷，霞海城隍廟香火依然鼎盛，而在附近騎樓下，還出現一群穿著制服、青春氣息滿滿的日本女高中生。原PO表示，從她們的對話和整體氛圍判斷，很可能是來台灣畢業旅行的，笑稱「原來霞海城隍廟也成為日本女高中生的觀光景點了」。

這則貼文在短時間內吸引將近2萬人按讚，也引發大量留言與轉發，不少人幽默地表示，「辛苦的月老，還要接海外業務」、「月老的海外業務超搞笑」、「日本妹子都慕名來拜月老了」、「回國後全都有另一半了，老師會不會發瘋？」

另有網友指出，這樣的文化互動與交流並不奇怪，直言「這跟台灣人去日本神社參拜的概念其實很像」、「我們去日本會去參拜求緣，日本人來台灣也想拜月老，剛剛好而已」、「日本人真的滿愛大稻埕，這幾年常看到日本遊客出沒在永樂市場跟迪化街周邊」。