政治

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

▲台北市長蔣萬安參加2025台北客家義民嘉年華，挑擔踩街活動。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安參加2025台北客家義民嘉年華。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

連假第三天「台北客家義民嘉年華」今（26日）舉行挑擔奉飯踩街活動，踩街今年共有153個隊伍參與，融合趣味裝扮、新創潮流、祈福意涵與客語推廣，相當熱鬧。台北市長蔣萬安除了參與踩街，更擔任主祭官；他表示，義民嘉年華已至第38屆，市府將會繼續傳承，讓一代代好朋友了解客家文化的美與魅力。

「台北客家義民嘉年華」為台北具指標性重要慶典，從 1988 年起舉辦至今已30餘年，為台北型塑出都會客家的雛型，並成為全國最盛大義民慶典。現場有許多小朋友騎單車、或是漫步遊行，中正紀念堂還有千頂踩繪斗笠大匯演，一起享受這場充滿文化內涵及特色的客家活動。

▲台北市長蔣萬安參加2025台北客家義民嘉年華，挑擔踩街活動。（圖／台北市政府提供）

▲小朋友騎單車。（圖／台北市政府提供）

這次系列活動從10月25日開始，一連舉行3天至27日，今天的活動為挑擔奉飯踩街，蔣萬安更親自挑擔奉飯，陪著市民一起上街，從客家主題園區到中正紀念堂主祭台，同時由蔣萬安擔任正獻官，向義民廟祈求神明賜福，廣澤全民。

台北客家將以作為全球客家交流平台為目標，以「發揚客家文化‧型塑台灣客家品牌」為主軸，透過「國際化」、「在地化」、「產業化」以及「年輕化」等多角化籌劃，深刻呈現客家多元面貌，打造台北都會客家特有之文化內涵及特色，豐富台北市多元文化。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蔣萬安現身同志大遊行！　沿途發御守、民眾搶合照

蔣萬安現身同志大遊行！　沿途發御守、民眾搶合照

第23屆台灣同志遊行今（25日）登場，台北市長蔣萬安下午也特別現身活動現場，他表示，今天就是特別到市府廣場前，最重要就是代表Leave No One Behind這樣的精神跟態度。隨後他則步行回市府，一路上湧上眾多民眾與他拍照，他一路上也發出性別平等辦公室所製作的御守，短短路程走了快10分鐘。

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

命理師6字預言黃國昌選新北市長結局

命理師6字預言黃國昌選新北市長結局

雙城論壇繼續卡關？　林奕華：還在跟上海協調時間

雙城論壇繼續卡關？　林奕華：還在跟上海協調時間

新壽分手費多少？　李四川：3年成本都願承擔

新壽分手費多少？　李四川：3年成本都願承擔

台北蔣萬安客家義民節

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

