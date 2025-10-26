客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

▲台北市長蔣萬安參加2025台北客家義民嘉年華。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

連假第三天「台北客家義民嘉年華」今（26日）舉行挑擔奉飯踩街活動，踩街今年共有153個隊伍參與，融合趣味裝扮、新創潮流、祈福意涵與客語推廣，相當熱鬧。台北市長蔣萬安除了參與踩街，更擔任主祭官；他表示，義民嘉年華已至第38屆，市府將會繼續傳承，讓一代代好朋友了解客家文化的美與魅力。

「台北客家義民嘉年華」為台北具指標性重要慶典，從 1988 年起舉辦至今已30餘年，為台北型塑出都會客家的雛型，並成為全國最盛大義民慶典。現場有許多小朋友騎單車、或是漫步遊行，中正紀念堂還有千頂踩繪斗笠大匯演，一起享受這場充滿文化內涵及特色的客家活動。

▲小朋友騎單車。（圖／台北市政府提供）

這次系列活動從10月25日開始，一連舉行3天至27日，今天的活動為挑擔奉飯踩街，蔣萬安更親自挑擔奉飯，陪著市民一起上街，從客家主題園區到中正紀念堂主祭台，同時由蔣萬安擔任正獻官，向義民廟祈求神明賜福，廣澤全民。

台北客家將以作為全球客家交流平台為目標，以「發揚客家文化‧型塑台灣客家品牌」為主軸，透過「國際化」、「在地化」、「產業化」以及「年輕化」等多角化籌劃，深刻呈現客家多元面貌，打造台北都會客家特有之文化內涵及特色，豐富台北市多元文化。