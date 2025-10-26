日本女高中生飛台灣畢旅「拜月老」！網笑翻：海外業務啟動了

▲霞海城隍廟。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少外國觀光客來台會去大稻埕走走，有網友發現，台北霞海城隍廟出現大批日本女高中生，疑似把「拜月老」列入畢業旅行行程，掀起熱烈討論。許多人笑稱「月老開始處理海外業務了」、「原來霞海城隍廟已成日本學生的觀光景點」，貼文狂吸1.8萬人按愛心。

有網友在Threads表示，「原來霞海城隍廟是日本高中生畢業旅行的景點了」，文中貼出大稻埕的照片，霞海城隍廟超多人，附近店家的騎樓還站了一群日本女高中生。

貼文一出，底下留言瞬間湧入，「就跟我們去日本會跑去神社一樣啊」、「他們畢旅來台灣比在日本旅遊還便宜」、「追求愛情的路上不分國籍」。也有網友搞笑說，「現場跟月老求一個日本高中生（誤）」、「這樣月老要先去跟文昌帝君學日文了」、「月老：身高不到170cm的案件抽掉。」

不少人分享親眼所見，「難怪今天板橋車站那麼多日本人，搞不好是同一團」、「早就是了，去大稻埕比九份、西門町好玩多了」、「我上週去沒遇到，好可惜！」「我前幾天住萬華的飯店，剛好也遇到日本學生畢旅，剛好就是龍山寺那邊」、「上次去就看到很多日本人了 霞海城隍廟附近真的很好逛（順便去大稻埕看貓咪）。」