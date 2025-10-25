　
陰道漏尿！女飄騷味遭判終身包尿布　醫出招治癒登國際醫學會

尿布,尿床。（圖／記者趙于婷攝）

▲一名女子因膀胱陰道瘻管，尿液會不自覺從陰道流出。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名女子在接受婦科手術後產生罕見併發症，尿液會失控從陰道口流出，導致身上常常飄出尿騷味，女子於醫學中心經歷5次手術但都失敗，甚至被宣告終身只能包尿布。女子抱持最後一絲希望，輾轉到高雄四季台安醫院求診，接受手術修補廔管，術後追蹤1年終於擺脫尿布人生。這起案例近日登上歐洲婦產科內視鏡學會，並獲選為大會最佳手術影片精選。

收治病例的四季台安醫院副院長孫仲賢醫師表示，這名女子在一次婦科手術後產生罕見併發症「膀胱陰道廔管」，導致膀胱與陰道間出現不正常通道，造成尿液不斷滲漏，嚴重衝擊生理、心理與社交生活。在過去的5年中，她歷經了5次手術修補，包括達文西手術、傳統剖腹術等，卻始終無法擺脫滲漏的困擾，甚至被醫師宣判「無法治癒」，一生都得和尿布相伴。

▲四季台安醫院副院長孫仲賢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲四季台安醫院副院長孫仲賢。（圖／記者許宥孺翻攝）

「當她來到門診時，那種絕望的眼神讓人非常不捨」孫仲賢坦言，面對歷經5次手術失敗、組織已嚴重沾黏與纖維化的「骨灰級」難題，這對執刀醫師的技術、經驗與判斷力都是極大的考驗。困難點在於，每一次的失敗都會增加下一次手術的複雜性，組織已經像水泥一樣僵硬，要精準地分離沾黏、找到並修補僅有數毫米的廔管，同時確保周圍器官不受損傷，難度極高。

所幸這場手術最終順利完成，在歷經1年的追蹤觀察後，該名患者近日滿面笑容地回到診間，向醫療團隊深深鞠躬，激動地表示：「感謝醫師救了我，讓我的人生重新開始！」她終於擺脫了長達5年的滲漏噩夢，重拾正常生活。

▲執刀的孫仲賢醫師於近日歐洲婦產科內視鏡學會發表這起案例。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲執刀的孫仲賢醫師於近日歐洲婦產科內視鏡學會發表這起案例。（圖／記者許宥孺翻攝）

這項醫療成果，在今年10月19日至22日於土耳其伊斯坦堡舉行的「歐洲婦產科內視鏡學會」（ESGE - European Society for Gynaecological Endoscopy）34屆年會上發表。孫仲賢將這起高難度手術整理成影片，獲選為大會的「最佳手術影片精選」。

孫仲賢醫師表示，這份國際肯定，意義非凡，它向世界證明，台灣的精準醫療技術，有能力克服極限，為走投無路的患者點亮一盞新的明燈。

10/24 全台詐欺最新數據

陰道漏尿！女飄騷味遭判終身包尿布　醫出招治癒登國際醫學會

關鍵字：

高雄漏尿陰道瘻管四季台安醫院孫仲賢歐洲婦產科內視鏡學會

