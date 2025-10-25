　
社會焦點

高雄伯巷口竄出險撞人！挨罵竟掏鋸子拚輸贏　聽到報警秒落跑

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區今（25）日中午發生一起行車糾紛，一名66歲林姓男子騎乘機車從小巷竄出，差點撞上43歲呂姓男子，由於呂男前座還載著一名小孩，害小朋友嚇一跳，他氣炸將車子停於一旁與林男理論，沒想到林男竟打開機車車廂，掏出1把折疊鋸子意圖恐嚇，呂男氣勢硬起來沒在怕，撂話喊報警，林男這才悻悻然離開。警方後續將林男查緝到案，將依恐嚇罪嫌函送偵辦。

▲▼高雄阿伯當街掏鋸子恐嚇騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄阿伯當街掏鋸子恐嚇騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在25日中午12點多，左營大路上的店家聽聞路邊發生爭執，聽到2名男姓騎士在路邊吵架，其中一人亮出疑似刀具，另一方則怒吼：「你怎麼騎車的？很愛出車禍嗎？還拿刀？要不要報警？」持工具的騎士隨即騎車離去。

▲▼高雄阿伯當街掏鋸子恐嚇騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄阿伯從巷口竄出，嚇到載小孩的男騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，未接獲報案，不過經調閱監視器，發現是2部機車騎士疑因行車糾紛停於路邊發生口角，經訪查當事人釐清爭執原因，當時66歲林姓男子騎乘機車從向內竄出，差點撞上43歲呂姓男子，兩人停於路旁口角，林男從機車置物箱內取出一把長約30公分的黃色刀柄折疊鋸子，右手持鋸子作勢恐嚇呂男。

警方表示，將查緝林男到案說明，全案將依恐嚇罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。

10/24 全台詐欺最新數據

一名女子在接受婦科手術後產生罕見併發症，尿液會失控從陰道口流出，導致身上常常飄出尿騷味，女子於醫學中心經歷5次手術但都失敗，甚至被宣告終身只能包尿布。女子抱持最後一絲希望，輾轉到高雄四季台安醫院求診，接受手術修補廔管，術後追蹤1年終於擺脫尿布人生。這起案例近日登上歐洲婦產科內視鏡學會，並獲選為大會最佳手術影片精選。

