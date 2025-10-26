　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡　陸媒：都屬中國

▲中國吉林一號衛星釋出「太空俯瞰台灣」高清照。（圖／翻攝自微博）

▲中國吉林一號衛星釋出「太空俯瞰台灣」高清照。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國將10月25日定為「台灣光復紀念日」後，長光衛星技術公司旗下「吉林一號」衛星群，25日發布多張「太空俯瞰台灣」的高清影像，強調「為祖國統一、民族復興共同奮鬥」，並成為陸方宣傳統一的象徵舉動。

據陸媒報導，吉林一號釋出8張高解析度影像，涵蓋日月潭、阿里山、恆春半島、鵝鑾鼻、台北市區、中正紀念堂、台北港及新竹科學園區等地。畫面清楚呈現山脈、湖泊、城市道路網及沿海景觀，部分照片細節甚至可見街道分布與建築結構。環球時報及北京日報並宣稱，台灣是中國不可分割的一部分，「中國台灣省的每一寸土地，都在吉林一號太空視角下盡顯生機。」

▲中國吉林一號衛星釋出「太空俯瞰台灣」高清照。（圖／翻攝自微博）

長光衛星公司指出，選在「台灣光復紀念日」發布影像，是為展示中國衛星技術實力及「對祖國完全統一的堅定信心」。報導形容，從太空俯瞰日月潭可見「日輪與月鉤」形態，阿里山綠林層疊，新竹科學園區與大陸科創園區「遙相呼應」，象徵兩岸科技「同頻脈動」。

吉林一號衛星群具亞米級成像能力，能對地球任一地點每日重訪逾30次，廣泛應用於地理測繪、氣象、環境監測及城市規劃等民用領域。中國網民對此反應兩極，有人驚嘆影像清晰「比谷歌更清楚」，也有人質疑「這些圖幹嘛使啊！」但輿論普遍認為，陸方此舉兼具科技展示與政治宣示意涵。

▲中國吉林一號衛星釋出「太空俯瞰台灣」高清照。（圖／翻攝自微博）

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡　陸媒：都屬中國

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

中國台灣太空影像統一象徵技術展示

