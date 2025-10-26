　
政治

奧地利恢復承認台灣國際駕照　林佳龍致謝：奧國會議員幫解決

▲▼外交部長林佳龍宣布，奧地利恢復承認台灣駕照。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍宣布，奧地利恢復承認台灣駕照。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍25日晚間透過社群平台宣布好消息，奧地利政府自即日起恢復承認台灣國際駕照的效力，國人只要持國際駕照並隨身攜帶台灣駕照正本，即可於奧地利駕車，未來台灣旅客不論是造訪音樂之都維也納，或馳騁阿爾卑斯山間欣賞壯麗美景，皆能自在自駕、暢行無阻。

林佳龍指出，奧地利政府於去（2024）年突然取消承認台灣國際駕照，讓許多國人大感失望，外交部便積極透過多方管道與奧地利政府協調。林佳龍回顧，今年9月訪問奧地利期間，他曾與奧國多位跨黨派國會議員會晤，並親自說明台灣與奧地利首都維也納之間每天都有直飛航班，每年赴奧國的觀光客與商務旅客眾多，無法自駕的限制已經造成台灣人民極大不便，將無益於台奧兩國進一步拓展經貿合作。

▼外交部長林佳龍9月份歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍表示，當時經過說明後，在場多位議員及官員們均承諾會積極向奧地利政府反映，並敦促奧國政府盡速的修改法規，重新承認台灣國際駕照的效力。林佳龍欣喜道，近日駐奧地利代表處大使劉玄詠終於傳來好消息，他除了向奧地利政府致謝，也特別感謝奧國友好的國會議員及官員們，並肯定外館同仁長期以來的努力。

林佳龍指出，此次奧國恢復承認台灣國際駕照，不僅提升台灣旅客出遊的便利性，也有助深化雙方在經貿、觀光、文化與科技等領域的交流合作。他也強調，台灣將依據平等互惠原則，恢復承認奧地利駕照的效力，以提升彼此交流互動與友好情誼。

 

快訊／台北世貿展覽館墜樓　14歲少年當場死亡
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
信義豪宅雙屍！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬相驗後悲痛離開
泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后
北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散
附冷氣！ATM空間「打地舖睡覺」還將自動門反鎖　路人看傻

奧地利恢復承認台灣國際駕照　林佳龍致謝：奧國會議員幫解決

奧地利國際駕照台灣自駕林佳龍

