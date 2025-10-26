　
地方焦點

集集半程國際馬拉松開放報名　明年4月花旗木夾道迎3000跑者

記者高堂堯／南投報導

「2026南投縣集集半程國際馬拉松」將於明（115）年4月12日在集集鎮舉行，預計吸引超過3000名跑者參賽、冠軍可享2萬元獎金；鎮公所表示，屆時正值花旗木盛開，賽道兩旁將呈美不勝收的風景，歡迎民眾把握機會、踴躍報名參加。

活動宣傳記者會23日在南投縣政府舉辦，集集鎮長吳大村、南投縣參議陳瑞慶，南投縣議員黃春麟、謝明謀、林儒暘秘書許志輝、立委游顥、日月潭國家風景區管理處秘書涂振聲、陸軍兵工整備發展中心政戰官詹富翔、鐵道行旅董事長林志穎、集集鎮民代表會主席陳雅雯、全體代表及里長，集集鎮農會主任黃國瑞、集集國中校長陳恆旭、永昌國小校長陳璿、集集國小校長陳彥文、武昌宮主任委員陳永錡齊聚，來自台大EMBA班的幾位青年企業家暨長跑好手，也穿著「必邁運動裝」、擔任本屆活動品牌大使。

本次賽事由交通部觀光署、日月潭國家風景區管理處、南投縣政府指導，集集鎮公所、亞洲馬拉松大聯盟及台灣國際馬拉松交流協會共同主辦，亞洲馬拉松大聯盟主席暨臺灣國際馬拉松協會秘書長盧瑞忠表示，本次活動主要亮點為賽道通過國際半程馬拉松認證，助跑者挑戰極限、創造PB（Personal Best）；與WSG世界運動平台聯手，接軌全球跑者社群；亞洲馬拉松聯盟蒞臨指導，專業賽事品質保證；總獎金20萬元，半程冠軍獨得2萬元；全球限量紀念酒等。

集集鎮長吳大村說，集集最動人的風景和最驕傲的資產不只是眼前的山水，而是人與人之間的溫度和人情味，邀請跑者用雙腳去感受這片土地的脈動和真誠的笑容、聆聽沿途最熱情的加油聲，去遇見最真誠的笑容。

賽事於明年4月12日（星期日）在該鎮武昌宮起跑、4月11日（六）舉辦選手之夜，包括半程馬拉松組（國際賽道認證21公里）及適合親子參加的健康組（13.14公里和5.20公里），使各個年齡層都能找到適合自己的挑戰項目，報名網址：https://irunner.biji.co/JijiTownship2026。

