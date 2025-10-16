　
地方 地方焦點

部落餐桌旅行！首場永康部落月光下享獵人美食　報名送紀念品

▲▼體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

▲體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花東縱谷國家風景區管理處辦理的「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」今年邁入第8年，今年以「保存」為主題，邀請遊客進到五個部落體驗參與。首場「永康部落-月光下獵人野食餐桌」10/25星期六登場，體驗當地布農族婦女醃漬酸菜、以及山林獵人煙燻獵物加以保存的生活智慧，享用美味的部落風味美食外，從參與的過程成為保存部落飲食文化的一份子。

▲▼體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

位於台東縣延平鄉的「永康部落」為今年率先登場的部落餐桌，依照今年「保存」主題，部落以「醃漬」為核心推出《月光下獵人野食餐桌》。報名參加的遊客可以傾聽布農族部落vuvu笑談過去在日常生活中醃漬芥菜的美好童年回憶，從日曬、揉鹽到入甕，一起動手親自參與外，還能帶一瓶風味回憶回家。

▲▼體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

此外，也能跟著部落族人走訪山林獵徑，了解過去布農獵人充滿智慧的山林技能與禁忌，以及如何將捕獲的獵物透過煙燻以減輕重量、延長保存並便利帶回部落後與族人分享等。入夜前，遊客可以在絕美的部落基地俯瞰花東縱谷美景，一起品嚐美味的芥菜料理、煙燻野味和道地的樹豆排骨湯等特色料理，把在永康部落的體驗醃入美好的旅程記憶中。

▲▼體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

2025年「餐桌上的部落旅行」系列活動目前已正式上線開賣，永康部落《月光下獵人野食餐桌》10/25(六)登場，目前正熱烈報名中，除了一般票之外，也販售雙人入席票，歡迎喜愛部落文化與深度體驗的朋友報名參加！舉凡報名參加的民眾，皆可獲得一份精美的「蜂蠟保鮮布」紀念品。

▲▼體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

保鮮布為呼應今年活動「保存」主題設計，特別與「仁舟淨塑」合作推出，上面印有小米、紅糯米、玉米、醃漬罐、小米釀、香蕉飯等特色部落食物圖案，既可作為食物覆蓋保鮮、又可用以摺疊收納打包食物。

▲▼體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

想了解更多精彩活動資訊，歡迎上官網及粉絲專頁查詢。

▲▼體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/
活動粉專: https://reurl.cc/pyxjzQ
「永康部落-月光下獵人野食餐桌」售票連結:
https://newpacific1.rezio.shop/zh-TW/product/BCGNMC
LINE官方：https://lin.ee/DIGKc7X


 

屏東縣規劃6場次綠鬣蜥移除訓練課程　限量800名

屏東縣規劃6場次綠鬣蜥移除訓練課程　限量800名

屏東縣政府將於10月22日、23日及30日、31日舉辦「115年綠鬣蜥移除教育訓練課程」，共規劃6場次、800個名額，凡年滿18歲戶籍設籍屏東縣之民眾皆可報名參加。課程內容將說明綠鬣蜥生態知識及林保署移除指引之操作規範，確保民眾合法、安全執行移除作業。

技藝傳承工作坊10／31台灣工藝園區登場

技藝傳承工作坊10／31台灣工藝園區登場

林業署南投分署招考森林護管員　10／30結束報名

林業署南投分署招考森林護管員　10／30結束報名

南投縣名人講座10／1邀請馬力歐與青年面對面談追夢

南投縣名人講座10／1邀請馬力歐與青年面對面談追夢

花蓮好客市集邀攤商報名　提供攤桌椅遮陽傘

花蓮好客市集邀攤商報名　提供攤桌椅遮陽傘

縱谷部落餐桌旅行開賣永康部落月光獵人美食報名紀念品

