部落餐桌旅行！首場永康部落月光下享獵人美食　報名送紀念品

▲體驗當地布農族婦女醃漬酸菜。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花東縱谷國家風景區管理處辦理的「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」今年邁入第8年，今年以「保存」為主題，邀請遊客進到五個部落體驗參與。首場「永康部落-月光下獵人野食餐桌」10/25星期六登場，體驗當地布農族婦女醃漬酸菜、以及山林獵人煙燻獵物加以保存的生活智慧，享用美味的部落風味美食外，從參與的過程成為保存部落飲食文化的一份子。

位於台東縣延平鄉的「永康部落」為今年率先登場的部落餐桌，依照今年「保存」主題，部落以「醃漬」為核心推出《月光下獵人野食餐桌》。報名參加的遊客可以傾聽布農族部落vuvu笑談過去在日常生活中醃漬芥菜的美好童年回憶，從日曬、揉鹽到入甕，一起動手親自參與外，還能帶一瓶風味回憶回家。

此外，也能跟著部落族人走訪山林獵徑，了解過去布農獵人充滿智慧的山林技能與禁忌，以及如何將捕獲的獵物透過煙燻以減輕重量、延長保存並便利帶回部落後與族人分享等。入夜前，遊客可以在絕美的部落基地俯瞰花東縱谷美景，一起品嚐美味的芥菜料理、煙燻野味和道地的樹豆排骨湯等特色料理，把在永康部落的體驗醃入美好的旅程記憶中。

2025年「餐桌上的部落旅行」系列活動目前已正式上線開賣，永康部落《月光下獵人野食餐桌》10/25(六)登場，目前正熱烈報名中，除了一般票之外，也販售雙人入席票，歡迎喜愛部落文化與深度體驗的朋友報名參加！舉凡報名參加的民眾，皆可獲得一份精美的「蜂蠟保鮮布」紀念品。

保鮮布為呼應今年活動「保存」主題設計，特別與「仁舟淨塑」合作推出，上面印有小米、紅糯米、玉米、醃漬罐、小米釀、香蕉飯等特色部落食物圖案，既可作為食物覆蓋保鮮、又可用以摺疊收納打包食物。

