林業署南投分署11月底招考森林護管員8人　即日起至10／30受理報名

▲林業保育署南投分署招考森林護管員8名，即日起受理報名。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署將於11月底招考8名森林護管員，即日起至10月30日止受理報名，南投分署強調相關職務須具備身心健康、體格健壯、能耐勞苦的條件，才能勝任高山林野工作，歡迎擁有體能與專業、熱愛自然的朋友報考。

南投分署指出，森林護管員的工作向來以多樣性與挑戰性著稱：從森林資源管理、搶救森林火災、撫育更新、步道巡護，到野生動植物與棲地保護、林道維護、治山防災，都是日常任務，近年更多元延伸至林下經濟推廣、山林知識傳承、社區活動陪伴及里山環境教育等面向。

南投分署說明，今年「森林護管員甄試」分為兩階段：第一階段「術科測驗」訂於11月29日（星期六）舉行，項目為騎乘循環檔機車、負重跑步；第二階段「筆試及口試」於11月30日（星期日）登場，包括作文、森林及自然保育概論暨口試，相關簡章及報考資訊將同步公告於該分署網站（ https://nantou.forest.gov.tw/ ），考生可於線上下載，報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。

薪資待遇方面，起薪每月3萬3198元起，進用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高每月薪酬4萬9797元；工作地點為高山或偏遠地區，比照「各機關學校公教員工地域加給表」中基本數額標準，依程序報請提高薪點折合率，加發月支報酬，並依勤務執行情形，支領山地巡護作業費，另有年終工作獎金、勞保、勞退、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等。