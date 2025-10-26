邱毅：趙少康還在玩「換柱2.0」　早該退出媒體厚顏無恥

▲資深媒體人趙少康。（資料照／記者鄭遠龍攝）



記者陶本和／台北報導

前立委邱毅26日再次發文砲轟資深媒體人趙少康還在玩「換柱2.0」，他認為，準國民黨主席鄭麗文現在需要的是熱火朝天的相挺，不是吹毛求疵的批評，一般人犯了趙少康的錯誤，早就該退出媒體自我反省，像趙少康這種厚顏無恥的人，還真是人間異類。

邱毅表示，趙少康還在玩「換柱2.0」，不過還是比國民黨主席朱立倫高明。他說，趙少康說鄭麗文當選黨主席，很多黨員很緊張、想退黨；但根據他觀察的這幾天，根本沒這回事。

邱毅說，他只有看到名嘴黎建南要重回國民黨，還遇到很多年輕人，表示想要加入國民黨，「趙少康胡說了半天，沒有任何證據，實際情況與他在媒體吼叫的正好相反」。

邱毅表示，沈富雄靠趙少康吃飯，在節目裡猛拍馬屁，沈富雄說國民黨紅統力量很大，現在紅統要逼退趙少康，認為這個危機如同當年蔣介石被逼下野，沈富雄把趙少康比擬成蔣介石，趙少康樂不可支，笑的合不攏嘴。

「問題是趙少康連老蔣一根小指頭都比不上」。邱毅表示，他只是利用媒體公器在買空賣空而已，他在媒體的喋喋不休，除了熱鬧以外，有什麼實質戰力發揮嗎？

邱毅說，20多年來，他的揭弊從未得到趙少康的實質支援，趙少康未有任何戰功，卻博得盛名，還能以不成比例的低價買進價值百億的中廣。

邱毅認為，鄭麗文需要的是熱火朝天的相挺，不是吹毛求疵或充滿惡意的批評，要是一般人犯了趙少康的錯誤，早就該退出媒體自我反省，像趙少康這種厚顏無恥的人，還真是人間異類。