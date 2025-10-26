　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅：趙少康還在玩「換柱2.0」　早該退出媒體厚顏無恥

▲趙少康公佈大陸及境外網攻具體數字記者會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲資深媒體人趙少康。（資料照／記者鄭遠龍攝）

記者陶本和／台北報導

前立委邱毅26日再次發文砲轟資深媒體人趙少康還在玩「換柱2.0」，他認為，準國民黨主席鄭麗文現在需要的是熱火朝天的相挺，不是吹毛求疵的批評，一般人犯了趙少康的錯誤，早就該退出媒體自我反省，像趙少康這種厚顏無恥的人，還真是人間異類。

邱毅表示，趙少康還在玩「換柱2.0」，不過還是比國民黨主席朱立倫高明。他說，趙少康說鄭麗文當選黨主席，很多黨員很緊張、想退黨；但根據他觀察的這幾天，根本沒這回事。

邱毅說，他只有看到名嘴黎建南要重回國民黨，還遇到很多年輕人，表示想要加入國民黨，「趙少康胡說了半天，沒有任何證據，實際情況與他在媒體吼叫的正好相反」。

邱毅表示，沈富雄靠趙少康吃飯，在節目裡猛拍馬屁，沈富雄說國民黨紅統力量很大，現在紅統要逼退趙少康，認為這個危機如同當年蔣介石被逼下野，沈富雄把趙少康比擬成蔣介石，趙少康樂不可支，笑的合不攏嘴。

「問題是趙少康連老蔣一根小指頭都比不上」。邱毅表示，他只是利用媒體公器在買空賣空而已，他在媒體的喋喋不休，除了熱鬧以外，有什麼實質戰力發揮嗎？

邱毅說，20多年來，他的揭弊從未得到趙少康的實質支援，趙少康未有任何戰功，卻博得盛名，還能以不成比例的低價買進價值百億的中廣。

邱毅認為，鄭麗文需要的是熱火朝天的相挺，不是吹毛求疵或充滿惡意的批評，要是一般人犯了趙少康的錯誤，早就該退出媒體自我反省，像趙少康這種厚顏無恥的人，還真是人間異類。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！
一家4口旅遊自撞釀悲劇！3月女嬰死亡
快訊／山本由伸完投！道奇炸2轟　G2擊敗藍鳥
快訊／非洲豬瘟爆發！卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」
泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好
爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

邱毅趙少康國民黨媒體

