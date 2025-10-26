燕子口堰塞湖今降壩引流！發布通報「民眾勿靠近立霧溪河道」

▲花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體降挖。（圖／林業保育署花蓮分署，下同）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮台8線靳珩隧道燕子口17日因土石崩坍堵塞立霧溪，因此形成堰塞湖。林業及自然保育署表示，經宜蘭分署與承包商連日努力進行減災工程，已完成大部分上邊坡刷坡與壩體施工便道開闢，25日已針對堰塞湖壩體降挖近2公尺。今（26）上午9點將進行壩體深槽線開挖，引流湖水以降低水位及蓄水量，由於可能造成下游水位抬升，因此已發布通報單提醒花蓮縣政府與秀林鄉公所確保民眾勿進入立霧溪下游河道內。

林業保育署花蓮分署指出，經國立成功大學防災研究中心專業團隊評估，引流水量對下游聚落並無立即危險，但立霧溪燕子口下游至出海口沿線溪床水位可能上升，仍屬潛在危險區域。分署再次提醒民眾勿於此時靠近或進入河道活動。

此外，花蓮分署已同步通報燕子口以下河道沿岸之河防設施、東部電廠及鐵、公路橋梁等公共設施主管機關提高警覺，預防可能影響。台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）至魯丹橋路段，因堰塞湖水溢流，現仍實施人車進入管制。

花蓮分署強調，工程團隊將於引流期間持續監測壩體狀況，如有任何異常變化，將立即啟動警報機制並發布細胞廣播簡訊，提醒民眾保持高度警覺，務必遵守安全管制措施。