　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「尋人還錢」：一直是我的牽掛

▲▼欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「想尋人還錢」。（圖／翻攝微博）

▲談起初戀的恩情，李男忍不住哭了。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／台北報導

安徽淮北李姓男子27年前欠了初戀女友1萬元人民幣（約4.2萬元新台幣），但後來因為手機遺失與對方失聯，近日他特別跑到河南，希望能歸還當年欠的錢，了卻多年來的心結。

根據《河南電視台》節目《小莉幫忙》報導，李男表示，他與初戀小馬在1991年認識，當年他23歲，女方25歲離婚有一個男子，兩人在同一個工作崗位，時間長了就互生好感，交往近8年。

李男提到，後來他的父親得了癌症，希望他找個當地的女孩在身邊照顧，兩人於是和平分手，各自組建了家庭。

▲▼欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「想尋人還錢」。（圖／翻攝微博）

李男說，2001年他獨自創業，因缺少資金，在無助的情況下聯絡了小馬，對方二話不說就借了1萬元，這在當年是非常大的一筆錢。

兩年後，李男的生意漸有起色，也有能力還錢了，但卻由於手機遺失，就此與小馬失聯。李男說，這些年他一直有個心結，有個牽掛，就是想找到小馬，把當年借的錢歸還，也不知道對方現在過得好不好。

對於李男找初戀還錢的想法，他的妻子表示支持，「我不會吃醋，也支持他找到人還錢。」

李男說，小馬的父親當年在平頂山十二礦工作，家住平頂山市東工人鎮，家有弟弟、妹妹。不過，親自尋訪之後，並沒有找到人，可能對方已經搬離了。

李男雖感到失落，也提供了女方的資訊，希望網友幫忙尋人，小馬名叫馬素貞，60歲左右，爸爸叫馬付順、妹妹叫馬素環、馬素紅，弟弟叫馬俊群。

▲▼欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「想尋人還錢」。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
51歲男擁28歲嫩女友爽開毒趴！醒來驚見她死亡
37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　學霸背景曝　
山本由伸連續解決20名打者　藍鳥教頭敬佩：完全無法發揮
快訊／信義區豪宅雙屍　男女雙方家屬悲抵殯儀館
信義雙屍客廳「交纏姿」！死者是創投CEO　曾受外媒專訪
快訊／樂天桃猿G4打線出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸駐美使館舉辦「紀念台灣光復座談會」：恢復對台行使主權鐵證

欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「尋人還錢」：一直是我的牽掛

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

減少晶片曝光缺陷！　陸開發光阻劑有新突破

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

鄭智化「連滾帶爬」上機！怒轟沒人性　深圳機場深夜歉：立刻改進

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難！當地政府調查中

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

陸駐美使館舉辦「紀念台灣光復座談會」：恢復對台行使主權鐵證

欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「尋人還錢」：一直是我的牽掛

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

減少晶片曝光缺陷！　陸開發光阻劑有新突破

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

鄭智化「連滾帶爬」上機！怒轟沒人性　深圳機場深夜歉：立刻改進

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難！當地政府調查中

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

丫頭幫老公慶生「大咖男演員也來了」！都是天秤座帥哥 聚會照全被拍

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

樂天女孩琳妲當一日店長　所得暖心全捐慈善團體…嬌喊：超愛小孩

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

TWICE定延瘦回巔峰神顏！　鵝蛋臉、長腿現身⋯網驚呼：整個小一號

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

盤點10月登台的4家日本美食　吃北海道烤羊肉不用飛出國

吳淡如揭海外房產黑幕！　「誠實人看了錢就換腦袋」怒發函警告

【當場起火】機車倒地燒成「火球」！　北市路口車禍騎士腳底著火急逃生

大陸熱門新聞

鄭智化「連滾帶爬」上機　深圳機場道歉

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難

欠初戀女友4萬元　已婚男27年後尋人還錢

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

「台胞抗戰歷史文物展」在京永遠展出

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備 美國會啟動調查

宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

莫忘10/25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

減少晶片曝光缺陷！　陸開發光阻劑有新突破

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

更多熱門

相關新聞

陰莖增大術惡醫釀禍　一查診所曾遭法拍「欠稅又欠錢」

陰莖增大術惡醫釀禍　一查診所曾遭法拍「欠稅又欠錢」

惡意丁斌煌因執行「陰莖增大術」，釀禍，使50歲男病患離世，丁還在交保時籌不出錢，交保金從100萬元降到20萬元。而丁的財務狀況不佳，其實從安和美診所就可看出端倪，該診所曾因欠錢又欠稅，流入法拍市場。

隋棠拒繳9月管理費「反制管委會」　律師看：有風險

隋棠拒繳9月管理費「反制管委會」　律師看：有風險

中國逾2500萬人靠網貸度日　還款壓力爆

中國逾2500萬人靠網貸度日　還款壓力爆

買早餐遇16年前初戀　進展神速年底結婚

買早餐遇16年前初戀　進展神速年底結婚

恐怖男「割爛她150萬私物」！女公關：沒與客人發生關係

恐怖男「割爛她150萬私物」！女公關：沒與客人發生關係

關鍵字：

初戀已婚借錢欠錢還錢

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

台AV女優認了暈船過！

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面