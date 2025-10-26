欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「尋人還錢」：一直是我的牽掛

▲談起初戀的恩情，李男忍不住哭了。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／台北報導

安徽淮北李姓男子27年前欠了初戀女友1萬元人民幣（約4.2萬元新台幣），但後來因為手機遺失與對方失聯，近日他特別跑到河南，希望能歸還當年欠的錢，了卻多年來的心結。

根據《河南電視台》節目《小莉幫忙》報導，李男表示，他與初戀小馬在1991年認識，當年他23歲，女方25歲離婚有一個男子，兩人在同一個工作崗位，時間長了就互生好感，交往近8年。

李男提到，後來他的父親得了癌症，希望他找個當地的女孩在身邊照顧，兩人於是和平分手，各自組建了家庭。

李男說，2001年他獨自創業，因缺少資金，在無助的情況下聯絡了小馬，對方二話不說就借了1萬元，這在當年是非常大的一筆錢。

兩年後，李男的生意漸有起色，也有能力還錢了，但卻由於手機遺失，就此與小馬失聯。李男說，這些年他一直有個心結，有個牽掛，就是想找到小馬，把當年借的錢歸還，也不知道對方現在過得好不好。

對於李男找初戀還錢的想法，他的妻子表示支持，「我不會吃醋，也支持他找到人還錢。」

李男說，小馬的父親當年在平頂山十二礦工作，家住平頂山市東工人鎮，家有弟弟、妹妹。不過，親自尋訪之後，並沒有找到人，可能對方已經搬離了。

李男雖感到失落，也提供了女方的資訊，希望網友幫忙尋人，小馬名叫馬素貞，60歲左右，爸爸叫馬付順、妹妹叫馬素環、馬素紅，弟弟叫馬俊群。