借錢超簡單！中國逾2500萬人靠網貸過日子　還款壓力爆

中國經濟近年低迷，很多人生活拮据，開始依靠網路貸款維持消費。（圖／CFP）



記者董美琪／綜合報導

中國近年經濟持續低迷，網路貸款平台卻快速擴張。據研究諮詢公司龍洲經訊統計，僅2024年就有約2500萬至3400萬人拖欠個人貸款，較2019年翻倍。若加上尚未違約但逾期的借款人，數量可能高達6100萬至8300萬，相當於中國15歲以上人口的5%至7%，顯示消費者借貸壓力日增。

網路貸款平台門檻低、放款迅速，再加上廣告覆蓋率高，使得許多人容易陷入「以貸養貸」的循環。BBC中文網指出，中國自COVID-19疫情後消費下降，部分民眾不得不依賴借貸維持日常生活，而金融機構也透過各種手段淡化借貸感受，以刺激消費。

中國的網貸平台大致可分為三類：依托大型電商如京東、阿里巴巴的「大貸款平台」、審核稍寬的中型平台，以及規模更小的網貸或高利貸平台。中小型平台為了競爭，不斷強調借款「快速、簡單、低門檻」，甚至透過人工智慧、大數據等技術將放款時間縮短至幾十秒，吸引用戶快速下單，但利息通常高於銀行。

此外，由於社會信用監督機制尚不完善，借貸人若不涉及重大購房、購車需求，欠款行為難以受到實質約束。一些用戶甚至將「斷貸」視為可行操作，停止按月還款而不受影響。從業人士表示，平台對收回資金的壓力有限，若出現拖欠，通常會將債權打包出售給第三方，催收方式由接手機構決定，風險與不良資產問題逐步擴大。