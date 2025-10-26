　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上網買機票！82萬粉絲YTR「登機口被攔」　才知用到詐騙網站

網紅「老爸」遭第三方平台「iwoFly」詐騙。（圖／翻攝自臉書／我是老爸，我不要當爸！）

▲網紅「老爸」遭第三方平台「iwoFly」詐騙。（圖／翻攝自臉書／我是老爸，我不要當爸！）

圖文／CTWANT

在YouTube擁有超過82萬粉絲的網紅「我是老爸，我不要當爸」，日前在第三方平台「iwoFly」用了比官網便宜2000元的價格訂機票，他在出發前雖已查看過訂位代號，也確認有出票成功，最後卻在登機口遭地勤攔下，並被告知該購票網站其實是詐騙網站，讓他無奈直呼，「提醒大家不要跟我一樣，因小失大！」

「老爸」在臉書粉專上傳影片表示，兩週前他在Skyscanner比價網站搜尋從西雅圖飛往德州的機票，發現「iwoFly」的價格比官網還要便宜2000元左右，便選擇在「iwoFly」訂購機票。

「老爸」說到，訂完機票後，他有收到「iwoFly」寄來的Email，也有用訂位代號到航空公司的官網查詢，確認已經出票，當天他實際報到、掛行李、印登機證也都沒問題，沒想到卻在登機口被攔下，並被地勤人員提醒「這不是好網站！這是騙子，他們偷了你的錢，然後盜刷別人的信用卡，這是詐騙網站」。

事後，「老爸」也感嘆，自己偶爾會用第三方平台訂機票，但從來沒有被詐騙過，「詐騙真的很壞」、「提醒大家不要跟一樣，因小失大，一定要在有聽過的平台購買，或者是航空公司的官網」。

影片曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「居然連老爸都上當了，這網站很厲害」、「買機票要注意，官網最安全」、「我猜大概是，如果你在這個網站訂機票付費，這個詐騙網站盜刷別人的信用卡訂機票出票給你，他無本生意，但盜刷的結果是你在用，你會被查，但航空公司看多了，他直接拒絕這種機票登機」、「這個網頁我之前也買過一次，第一次！也是整個驚嚇到，要退票還無法，後來只能認了」、「會不會是超賣故意說你的機票有問題？」、「認為是超賣然後把低價票的人直接刷掉，是詐騙無誤，但感覺詐騙方或許不在代購平台」。

台北捷運上下班時人潮眾多，有時不免碰觸到他人。近日一名男網友指出，他在捷運急煞時不小心抓到女生屁股，下車後很怕對方報警。對此，有法律系畢業的網友做出回應，也有網友推薦3個安全動作避免碰到他人。

