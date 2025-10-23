　
免役BMI「35→45」是什麼概念？醫曝：減肥前的Joeman變蛇丸

Joeman（左）和蛇丸（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／Joeman、大蛇丸）

▲減肥前的Joeman（左）和蛇丸（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／Joeman、大蛇丸）

圖文／CTWANT

藝人閃兵風暴持續延燒！內政部近日宣布修正免役門檻，將BMI標準從35提高至45。對此，家庭醫學專科醫師王姿允也解釋，過去大約像「減肥前的Joeman」那樣的身材就能免役，如今則要達到「減肥前的蛇丸」那樣，才能免役。她也警告，BMI45屬病態性肥胖，猝死風險高，若以增重來躲兵役，最終恐得不償失。

王姿允醫師今（23日）在臉書粉專發文指出，許多人對BMI數值沒有概念，如果以名人為例，過去大約像「減肥前的Joeman」那樣的身材就能免役，如今則要達到「減肥前的蛇丸」等級才符合條件。她強調，BMI45屬於極度嚴重的病態性肥胖，猝死風險相當高，是需要積極治療的疾病。

她回憶，過去她在診間確實遇過為了閃兵而故意吃胖的病人。這些人後來試圖減重卻發現困難重重，不僅因此出現三高等慢性病，甚至出現身心問題，最後花費大量時間與金錢修復健康，得不償失。

王姿允醫師提醒，千萬不要以為「先胖起來以後再減就好」，因為在增重過程中，高脂高糖飲食對腸道菌相多樣性的破壞有時是不可逆的，身體也會長期處於發炎狀態，導致血管與器官受到損傷。

她希望這次門檻調整後，能夠杜絕為閃兵而故意吃胖的行為。相較之下，她分享自己門診裡也有一些考上警官學校的學生，為了在報到時達到合格體位而努力減重，她認為「這才是正向循環。」

