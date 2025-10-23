iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！專家曝真相

▲有網友發生 iPhone 17 Pro「宇宙橘」機型出現異常變色情形，部分區域竟轉為帶粉色調的玫瑰金。（圖／翻攝自9to5Mac）

圖文／CTWANT

iPhone 17 Pro的特殊顏色「宇宙橘」（cosmic orange）近期因數起「變色案例」而在網路上掀起熱議。上週，有國外網友在Reddit論壇上傳1張照片，展示其原本是宇宙橘的iPhone 17 Pro，機身顏色竟逐漸轉變為粉紅色調，外觀近似玫瑰金（Rose Gold）。

據蘋果爆料網站「9to5Mac」報導，無獨有偶，另1則在TikTok上流傳的影片也顯示，1部宇宙橘iPhone 17 Pro的相機鏡頭模組及機身邊緣，同樣出現了明顯的粉紅色變化。儘管目前僅有少數案例在社交媒體上獲得關注，並未形成大規模現象，但仍引起了部分消費者對產品品質的疑慮。

那麼，究竟是什麼原因導致機身顏色出現變化？根據科技專家從TikTok與Reddit等社交平台蒐集的資訊，矛頭似乎指向了日常生活中常見的清潔溶劑。專家解釋，iPhone 17 Pro的機身主要採用「陽極處理鋁金屬」（anodized aluminum）打造，其鮮豔的色彩與抗腐蝕特性，均依賴於表面一層極薄且穩定的人工氧化層。

然而，具有強效氧化作用的「過氧化氫」（hydrogen peroxide），卻是這層保護膜的潛在殺手。當消費者使用含有此類成分的清潔劑擦拭手機時，特別是經過反覆或長時間的接觸，過氧化氫可能會破壞這層氧化膜，導致表面被蝕刻、褪色，或因底層金屬產生化學反應而出現局部變色。這也合理說明了，為何變色區域多集中在鋁金屬邊框與相機鏡頭模組等部位，而背板玻璃則安然無恙。

對此，蘋果官方早已在其產品支援網頁上提出明確警告：「請勿使用含有漂白劑或過氧化氫的清潔產品。」並建議使用者應「避免讓液體流入任何孔洞，並切勿將iPhone浸入任何清潔劑中。」再來清潔後應使用柔軟、不掉毛、略為潮濕且只沾有清水的布擦拭。

對於已習慣使用特定清潔產品的用戶，專家也建議應仔細檢查其成分標示。許多市售清潔劑，例如在亞馬遜（Amazon）等電商平台上販售的產品，可能含有漂白劑或過氧化氫而不為消費者所察覺。若不慎使用，便可能讓心愛的手機出現「變色」的情況。

