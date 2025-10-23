　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！專家曝真相

iPhone 17 Pro的特殊顏色「宇宙橘」（cosmic orange）近期因數起「變色案例」而在網路上掀起熱議。（圖／翻攝自9to5Mac）

▲有網友發生 iPhone 17 Pro「宇宙橘」機型出現異常變色情形，部分區域竟轉為帶粉色調的玫瑰金。（圖／翻攝自9to5Mac）

圖文／CTWANT

iPhone 17 Pro的特殊顏色「宇宙橘」（cosmic orange）近期因數起「變色案例」而在網路上掀起熱議。上週，有國外網友在Reddit論壇上傳1張照片，展示其原本是宇宙橘的iPhone 17 Pro，機身顏色竟逐漸轉變為粉紅色調，外觀近似玫瑰金（Rose Gold）。

據蘋果爆料網站「9to5Mac」報導，無獨有偶，另1則在TikTok上流傳的影片也顯示，1部宇宙橘iPhone 17 Pro的相機鏡頭模組及機身邊緣，同樣出現了明顯的粉紅色變化。儘管目前僅有少數案例在社交媒體上獲得關注，並未形成大規模現象，但仍引起了部分消費者對產品品質的疑慮。

那麼，究竟是什麼原因導致機身顏色出現變化？根據科技專家從TikTok與Reddit等社交平台蒐集的資訊，矛頭似乎指向了日常生活中常見的清潔溶劑。專家解釋，iPhone 17 Pro的機身主要採用「陽極處理鋁金屬」（anodized aluminum）打造，其鮮豔的色彩與抗腐蝕特性，均依賴於表面一層極薄且穩定的人工氧化層。

然而，具有強效氧化作用的「過氧化氫」（hydrogen peroxide），卻是這層保護膜的潛在殺手。當消費者使用含有此類成分的清潔劑擦拭手機時，特別是經過反覆或長時間的接觸，過氧化氫可能會破壞這層氧化膜，導致表面被蝕刻、褪色，或因底層金屬產生化學反應而出現局部變色。這也合理說明了，為何變色區域多集中在鋁金屬邊框與相機鏡頭模組等部位，而背板玻璃則安然無恙。

對此，蘋果官方早已在其產品支援網頁上提出明確警告：「請勿使用含有漂白劑或過氧化氫的清潔產品。」並建議使用者應「避免讓液體流入任何孔洞，並切勿將iPhone浸入任何清潔劑中。」再來清潔後應使用柔軟、不掉毛、略為潮濕且只沾有清水的布擦拭。

對於已習慣使用特定清潔產品的用戶，專家也建議應仔細檢查其成分標示。許多市售清潔劑，例如在亞馬遜（Amazon）等電商平台上販售的產品，可能含有漂白劑或過氧化氫而不為消費者所察覺。若不慎使用，便可能讓心愛的手機出現「變色」的情況。

延伸閱讀
小姑每個假日帶全家回娘家　她怨「當自己祖宗」：他們吃水果我洗碗
阿文的想望2／年燒5億李乾龍找財源頭大　美方押寶郝龍斌待鄭麗文釋疑
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Energy宣布休團「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱..退票研議中
《順風婦產科》宋慧喬前男友現身西門町！驚吐：韓國閃兵就引退
F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光
快訊／開錯路...郵務車當場滅頂！郵差急爬車頂呼救
7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行
快訊／Energy宣布休團到明年6月「小巨蛋照唱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！專家曝真相

LINE Premium月收165元！付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

太重又太貴！摺疊iPad傳2029年才登場　售價將直逼MacBook Pro

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置　售價1,799美元挑戰Vision Pro

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！專家曝真相

LINE Premium月收165元！付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

太重又太貴！摺疊iPad傳2029年才登場　售價將直逼MacBook Pro

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置　售價1,799美元挑戰Vision Pro

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

病豬檢體「超商宅配」送驗遭質疑　農業部：包裝符合規範即可

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

Energy宣佈休團8個月「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱...被問退票：研議中

潰壩31天超人退場！花蓮縣府徵92名「天災臨時工」...時薪190元

LE SSERAFIM新歌出現J-hope！驚喜聯動預告公開　霸氣合唱：吃光光

藏在台東海邊的療癒懶人院！看海遠離城市喧囂、慵懶狗狗陪曬太陽

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」販售！　王惠美公布8項防疫措施

濕地賞鳥新亮點！2025觀鳥馬拉松引爆鳥類熱潮

台灣爆發非洲豬瘟「是早晚的事」　精神科醫憂：1病恐再次流行

路透：台灣憂中共「十五五規劃」納入金門　成為下個克里米亞

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

3C家電熱門新聞

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！

LINE Premium付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

LINE也推出Premium！

relame 15上市日公開！

iOS 26.1 Beta 4多項細節大更新！

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

9月手機銷量出爐！

摺疊iPad傳研發卡關　最快2029年登場

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭

微軟「買斷制Office」今日起全面停更

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

外媒曝光iPad mini 8上市時間

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

更多熱門

相關新聞

母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼

母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼

一名21歲男生近日脫離母胎單身，但交往後卻發現女友每天都會大便，這讓他很在意，覺得有點不文雅，也不知道該怎麼暗示她。貼文一出網友開酸，「你適合單身，這世界上應該沒有女生適合你。」

免役BMI「35→45」是什麼概念？醫：Joeman變蛇丸

免役BMI「35→45」是什麼概念？醫：Joeman變蛇丸

鄭麗文掌舵大「連」艦隊　傳連勝文暖身接棒蔣萬安

鄭麗文掌舵大「連」艦隊　傳連勝文暖身接棒蔣萬安

楊謹華金鐘奪影后隔天變身BLINK

楊謹華金鐘奪影后隔天變身BLINK

結婚拍照區「像靈堂」？北市中正區戶政回應

結婚拍照區「像靈堂」？北市中正區戶政回應

關鍵字：

iPhone 17 Pro宇宙橘玫瑰金周刊王

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面