地方 地方焦點

桃園區中路14個社區　勇者島集結打擊詐騙萬聖遊行大冒險

▲勇者島集結打擊詐騙萬聖遊行大冒險

▲桃園區中路14個社區舉行勇者島集結。打擊詐騙萬聖遊行大冒險。（圖／黃家齊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃家齊25日表示，為了增加中路社區住戶對於詐騙的辨識能力與防範詐騙的意識，並透過跨社區的住戶和商家集結，完善社會安全網的建立。今年14個桃園中路社區集結起來，25日於向陽公園附近首度舉行「勇者島集結，萬聖萬聖遊行大冒險」，逾300人響應。

黃家齊指出，14個中路社區有：權視界、璟都巴黎、京澄雲朗、青和寬逸、昕中城、竹城真鶴、不二家、晴悅、 明築向陽、大和大悅、福鄉至美、京懋頤和、昭揚大郡和京懋一號共同主辦「勇者島集結，萬聖萬聖遊行大冒險」活動。

▲勇者島集結打擊詐騙萬聖遊行大冒險

▲桃園區中路14個社區舉行勇者島集結。打擊詐騙萬聖遊行大冒險。（圖／黃家齊提供）

主辦方表示，依據內政部警政署與相關調查顯示，近年來詐騙案件數持續攀升，2024 年（113 年）臺灣全年詐欺案件高達 122,805 件，造成財損超過新臺幣 502 億元，詐騙風險已廣泛滲透至社會各年齡層。因此本次活動主辦方設計許多防詐關卡，希望不管大朋友或小朋友都在遊戲中增加防詐意識。

此外，主辦方指出，在本次遊行中，超過20家商家加入此活動，這也是為了同步將社會安全網編織的更完善。近期陸續出現讓人遺憾的新聞，包含苗栗女童刺傷、龜山女童侵犯等事件，因此希望藉由此次活動，由小孩、民眾與在地商家及社區的互動加深彼此間的熟悉與連結，讓需要求助時或有意外發生時，大家能及時接住彼此。

包括：中正里長賴莉莉、桃園房仲業者徐子雙、大嘴老師范家瑋、永慶不動產享鴻團隊、奧斯汀美語桃園文山直營校等各方全力支持活動。

10/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

