優人神鼓、桑布伊池上秋收演出　曾寶儀自曝吵架被鼓聲「喚醒」

一年一度「池上秋收藝術節」今（25）日在台東池上舉行正式場，優人神鼓首度合作原民歌手桑布伊合作，帶來全新製作《我回來了！做一部作品給自己的靈魂》，歌聲與音樂在遼闊的花東縱谷、黃金稻浪間迴響，讓觀眾起雞皮疙瘩。主持人曾寶儀也說，彩排時她本來跟人在電話吵架，直到聽見優人敲響第一聲鼓聲，才馬上停止爭吵，發現自己常常忘記「回到當下」而決定掛電話。

「池上秋收藝術節」邁入第17年，2025年邀請表演團體「優人神鼓」闊別10年再度回到池上舞台，並首次與金曲歌手桑布伊攜手，此次同台演出，是由台灣好基金會董事長柯文昌促成，幾年前聽見桑布伊在池上唱出山林的呼吸，那一刻心中就產生促成兩者合作的念頭。

優人神鼓創辦人劉若瑀也排除萬難參與共創，她跟桑布伊首次促膝長談時，聽著他分享山林、生靈萬物、祖靈的智慧，就脫口而出「我們要做一部作品給自己的靈魂，敬告天地，我回來了。」期許原創的音樂、優人神鼓的鼓與藝、桑布伊的歌聲，在稻浪之間邀請觀眾一起回望「內在的平靜」。

《我回來了！做一部作品給自己的靈魂》敘述一位「少年勇士」的成長歷程，兩人攜手探索自然與生命，呈現一段關於勇氣、信任、回歸的旅程，而池上這片土地正是最適合展演這段故事的舞台。

主持人曾寶儀透露，不久前彩排時，她原先正好在電話中跟人發生爭執，但一聽到優人神鼓「敲下第一聲鼓聲」，就忽然間回神，意識到自己常常「不在當下」，因此決定停止爭吵，告訴對方自己想好好待在池上而掛上電話。

今日正式場演出，台東池上的天氣有別於北部陰雨，不但藍天白雲還有陽光，不過面對近年的「極端氣候」，表演者也相當有感。桑布伊回想，在北部老泉山排練時，經常風風雨雨，但後來省思，「所有天氣都是老天給的禮物，心態上都可以一樣感恩」。

優人神鼓藝術總監黃誌群也說，風雨和陽光，都是大自然的一部分。劉若瑀也分享，其實前幾天彩排時確實在下大雨，天氣不好時當然會影響收音品質，直到昨天「鄉親場」雨停了，沒想到今天「正式場」更加陽光明媚，在天光的照耀下，讓她感覺好像天地萬物一起一步步在幫忙佈置這個舞台。

