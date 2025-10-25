　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

優人神鼓、桑布伊池上秋收演出　曾寶儀自曝吵架被鼓聲「喚醒」

▲▼「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／記者林育綾攝）

▲「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

一年一度「池上秋收藝術節」今（25）日在台東池上舉行正式場，優人神鼓首度合作原民歌手桑布伊合作，帶來全新製作《我回來了！做一部作品給自己的靈魂》，歌聲與音樂在遼闊的花東縱谷、黃金稻浪間迴響，讓觀眾起雞皮疙瘩。主持人曾寶儀也說，彩排時她本來跟人在電話吵架，直到聽見優人敲響第一聲鼓聲，才馬上停止爭吵，發現自己常常忘記「回到當下」而決定掛電話。

▲▼「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲優人神鼓睽違10年，再度回到池上秋收舞台。（圖／記者林育綾攝）

「池上秋收藝術節」邁入第17年，2025年邀請表演團體「優人神鼓」闊別10年再度回到池上舞台，並首次與金曲歌手桑布伊攜手，此次同台演出，是由台灣好基金會董事長柯文昌促成，幾年前聽見桑布伊在池上唱出山林的呼吸，那一刻心中就產生促成兩者合作的念頭。

▲▼「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／記者林育綾攝）

▲桑布伊首度與優人神鼓同台。（圖／記者林育綾攝）

優人神鼓創辦人劉若瑀也排除萬難參與共創，她跟桑布伊首次促膝長談時，聽著他分享山林、生靈萬物、祖靈的智慧，就脫口而出「我們要做一部作品給自己的靈魂，敬告天地，我回來了。」期許原創的音樂、優人神鼓的鼓與藝、桑布伊的歌聲，在稻浪之間邀請觀眾一起回望「內在的平靜」。

▲▼「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／劉振祥攝影／台灣好基金會提供）

▲《我回來了！做一部作品給自己的靈魂》敘述一位「少年勇士」的成長歷程。（圖／劉振祥攝影／台灣好基金會提供）

《我回來了！做一部作品給自己的靈魂》敘述一位「少年勇士」的成長歷程，兩人攜手探索自然與生命，呈現一段關於勇氣、信任、回歸的旅程，而池上這片土地正是最適合展演這段故事的舞台。

主持人曾寶儀透露，不久前彩排時，她原先正好在電話中跟人發生爭執，但一聽到優人神鼓「敲下第一聲鼓聲」，就忽然間回神，意識到自己常常「不在當下」，因此決定停止爭吵，告訴對方自己想好好待在池上而掛上電話。

▲▼「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／劉振祥攝影／台灣好基金會提供）

▲「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／劉振祥攝影／台灣好基金會提供）

今日正式場演出，台東池上的天氣有別於北部陰雨，不但藍天白雲還有陽光，不過面對近年的「極端氣候」，表演者也相當有感。桑布伊回想，在北部老泉山排練時，經常風風雨雨，但後來省思，「所有天氣都是老天給的禮物，心態上都可以一樣感恩」。

優人神鼓藝術總監黃誌群也說，風雨和陽光，都是大自然的一部分。劉若瑀也分享，其實前幾天彩排時確實在下大雨，天氣不好時當然會影響收音品質，直到昨天「鄉親場」雨停了，沒想到今天「正式場」更加陽光明媚，在天光的照耀下，讓她感覺好像天地萬物一起一步步在幫忙佈置這個舞台。

▲▼「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼優人神鼓與桑布伊合作演出，讓觀眾表示「起雞皮疙瘩」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2025池上秋收藝術節」優人神鼓首度合作桑布伊。（圖／記者林育綾攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝：第一天就被打
住五星級飯店！想泡澡「水龍頭狂流黃水」　業者曝原因道歉
泰王太后離世！服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷
獸醫女神批寵物益生菌「看吃幾包會肝衰竭」　廠商求償百萬輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛吃冰塊恐是身體在求救！兒科醫曝成因：不應該忽視

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

優人神鼓、桑布伊池上秋收演出　曾寶儀自曝吵架被鼓聲「喚醒」

爆非洲豬瘟不能祭全豬！吉貝耍夜祭「改拜米糕豬」照片曝

申請試吃彌月禮！客「不想付運費」店家怒了：蹭免錢又要吃好吃滿

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫　

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

「全國5千場豬場檢測」明午完成　陳駿季揭下一步：分級管理+PCR

非洲豬瘟「有信心清零」　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

愛吃冰塊恐是身體在求救！兒科醫曝成因：不應該忽視

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

優人神鼓、桑布伊池上秋收演出　曾寶儀自曝吵架被鼓聲「喚醒」

爆非洲豬瘟不能祭全豬！吉貝耍夜祭「改拜米糕豬」照片曝

申請試吃彌月禮！客「不想付運費」店家怒了：蹭免錢又要吃好吃滿

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫　

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

「全國5千場豬場檢測」明午完成　陳駿季揭下一步：分級管理+PCR

非洲豬瘟「有信心清零」　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神

徐薇淩攜手韓德森強勢出擊　LPGA國際皇冠盃晉級4強

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

賴世昌《老有所終》奪全國百號油畫大展首獎　刻畫生命最後尊嚴

愛吃冰塊恐是身體在求救！兒科醫曝成因：不應該忽視

台中小三激戰二寶爸爽拍性愛照　開庭高喊：為激勵正宮重視婚姻

紅壇上樑啟新局　六房媽信仰延續雲林百年宗教文化脈動

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝牢獄生活：第一天就被打

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

優人神鼓、桑布伊池上秋收演出　曾寶儀自曝吵架被鼓聲「喚醒」

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

生活熱門新聞

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

豬肉公主：怪誰都沒用　哭談非洲豬瘟引發筆戰

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

林志穎當兵被「被阿兵哥嫌棄」　坦承難過一陣子

彰化芬園爆4死豬！動防所證實：化製車曾到梧棲場

南珉貞跌倒了！　最新傷勢曝光

台中34化製車關聯場初採結果均陰性

ATM夜間「限領1萬」擴大全台百間郵局　中華郵政防堵車手再出招

更多熱門

相關新聞

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀留言被讚爆

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀留言被讚爆

第60屆金鐘獎頒獎典禮已於10月19日落幕，其中男星鄭志偉受邀擔任戲劇類最佳男女配角頒獎人，而他近日發文，談到自己入行30年只入圍過一次台北電影節，不禁問「為何找上我？」而本屆主持人曾寶儀的留言令網友直呼好溫暖。

曾寶儀「9分鐘獨白」寫下產業的情書

曾寶儀「9分鐘獨白」寫下產業的情書

金鐘獎／曾寶儀看康熙合體「在家哭了」傳訊小S

金鐘獎／曾寶儀看康熙合體「在家哭了」傳訊小S

陶晶瑩也同天結婚「送祝福給Lulu、陳漢典」

陶晶瑩也同天結婚「送祝福給Lulu、陳漢典」

影帝阮經天談母喪後煎熬心情「害怕人群還是要面對」

影帝阮經天談母喪後煎熬心情「害怕人群還是要面對」

關鍵字：

優人神鼓池上秋收藝術節桑布伊曾寶儀

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀留言被讚爆

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面