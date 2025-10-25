獨／64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」　移送法辦

▲旗山分局。（圖／取自旗山分局）

記者吳奕靖／高雄報導

在YouTube擁有逾60萬訂閱的知名網紅「未來男友Liann」，日前與友人「丸子King」前往高雄市美濃區一所廢棄學校直播夜遊探險，竟發現一輛停放多日的小客車內竟有男子陳屍，當場嚇得報警。不過現在這兩名網紅也慘了，將被移送法辦。

這起案件發生在這起案件是在17日晚上八點多，兩名網紅前往美濃這家廢棄學校進行探險，根據頻道影片，他們才進到學校沒有多久，就發現一部車輛內有一名男子，而且現場飄有屍臭味，於是打電話通報員警，警方抵達查看之後，確定男子已經死亡，經過初步勘驗，初步研判死亡時間已經有一週。而兩名網紅把這個探險過程直播，同時也變成影片留在頻道供人觀賞。

不過，24日事件曝光後，警方發現該名網紅在未經查證案件屬實前，竟將探險過程影片上傳網路平台，內容除包含刑案現場畫面外，還出現靈異推測與其他臆測片段，引發民眾不安與社群熱議。旗山警分局已經在媒體曝光這件事之後，先行要求兩名網紅下架影片。

同時也因為該影片內容涉及「刑案現場」、「屍體畫面」及「靈異傳聞」等敏感題材，經檢視後認定該直播主的行為已違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」之規定，旗山分局解釋他們直播影片當中在未經調查屬實即恣意論斷，即散布造成社會恐慌、秩序紊亂的影片（如自殺現場、屍體、靈異傳聞），所以將在今（25）日傳喚該名直播主到案說明，並依法移送橋頭地方法院簡易庭偵辦。依規定，散布足以影響公共安寧的謠言，可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

至於是否追究相關侵入罪責，目前警方表示還沒有弄清楚廢棄校區的產權問題，所以暫時只有加強巡邏。