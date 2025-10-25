運非洲豬瘟肉進高雄！大榮貨運拒說貨車位置　衛生局怒開罰

▲高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

國內發生非洲豬瘟疫情，高雄市衛生局23日接獲彰化縣衛生局通報，指出肉商疑似將疑似非洲豬瘟肉品透過大榮貨運送達高雄，而業者接獲通知後已經拒收。衛生局立即前往貨運站，將仍在小貨車上的肉品封存，但大榮貨運竟不願透露將肉品從彰化運往高雄的大貨車位置。衛生局依法詳盡調查，待在轉運站跟業者耗了1.5小時，業者才承認該車就放在營業所內。衛生局除立即對大貨車清消，對於大榮貨運刻意規避調查，今（25)日依食安法對大榮貨運開罰3萬以上、300萬元罰鍰。

高雄市政府衛生局23日下午接獲彰化縣衛生局通知，指該批疑似非洲豬瘟豬肉，已從彰化運至高雄的大車上，移至送貨到高雄業者的小車，並且已出貨至高雄市某肉品業者。衛生局長黃志中立即前往位於小港區的肉商調查，業者表示，接獲通知後已拒收。

由於該批肉品仍置於小貨運車上未卸載，衛生局隨即派員於當日下午4點59分抵達大榮貨運大寮大發營業所，針對小物流車載送的該批存貨封存，並進行必要的清消處置。經查該貨車上有疑似問題豬肉30件，每件10公斤，共300公斤；另有蝦子15件，共150公斤。

▲大榮貨運起初不配合調查，衛生局今日依食安法開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）



不過業者卻吞吞吐吐，不願透露從彰化運送至高雄的大物流車的去向，僅表示分裝小貨車在物流站內。衛生局依法詳盡調查，貨運業者遲至晚間6點30分在稽查員依法強力要求下，才表示大型物流車仍停放營業所內，這才立即展開車輛及廠區全面消毒，並調查GPS去向。

衛生局認為貨運業者刻意規避配合調查，可能造成高雄市食安風險增加，今日將依《食品安全衛生管理法》第47條第11款：規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核、檢驗、查扣或封存之規定，對大榮貨運處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。