全台15尊輔順將軍烏日聯誼　鄭照新：忠義信仰長傳不息

▲▼全台15尊輔順將軍齊聚烏日聯誼，副市長鄭照新致詞，忠義信仰長傳不息。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台15間輔順將軍聯誼大會今（25）日齊聚烏日區永興宮，不但促進宗教文化交流，更深化宮廟間的情誼與合作，台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕到場歡迎各宮廟代表造訪，祈願輔順將軍庇佑國泰民安、風調雨順、百業興隆，也盼各宮廟香火鼎盛，讓忠義信仰長傳不息。

鄭照新表示，輔順將軍民間又稱馬舍公或舍人公，相傳為唐代開漳聖王陳元光的部將，因保護主帥殉難而死，忠勇護主事蹟為後人所敬重，是台灣民間信仰中最具代表性的忠義典範之一。

民政局長吳世瑋指出，烏日永興宮又名溪北馬舍公廟，創建於清嘉慶7年（1802年），迄今已有223年歷史，廟宇歷經2次水災及多次整修，仍保留嘉慶年間風貌，是全台少見專祀輔順將軍的古廟，主祀輔順將軍由漳州黃姓先民自漳州馬公廟分靈而來，神威顯赫、香火鼎盛。

「台灣輔順將軍全國聯誼大會」由全台15間輔順將軍廟共同組成，包括東山鎮興廟、桃園保順宮馬舍公廟、宜蘭礁溪長興廟、雲林斗六玄太宮、宜蘭慶和廟、彰化田中鎮安宮、台中石城復興宮、台南府城馬公廟、新北板橋舍人宮、台中市順天宮輔順將軍廟、台南關廟五壇、彰化大城萬安宮、新北五股山安宮、路竹後鄉順安宮及烏日永興宮。

出席活動者，除鄭照新之外，還有立委顏寬恒、市議員林孟令、林昊佑、曾威、吳瓊華、烏日永興宮主委賴瑞東等人。