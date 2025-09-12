環球水泥烏日廠粉塵噴發！50車瞬間包膜　整條街像下雪超扯畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

環球水泥烏日廠昨（11）下午因粉塵收集系統破裂，造成粉塵大噴發，四周街道、路樹以及至少50輛停在路邊的汽車全被白色粉末覆蓋，白茫茫一片，當地里長氣憤不已，大罵上任2年多就發生3次，毫無改善措施，民眾更是無奈，一直檢舉都沒用，家裡窗戶緊閉著不敢打開，環保局則表示，最高可罰500萬元罰鍰。

▲▼環球水泥粉塵大噴發，烏日街道白茫茫一片，住戶暴怒都不敢開窗。（圖／民眾提供，下同）

環球混凝土成立於1975年，是烏日區第一座預拌混凝土廠，經營團隊自許勤儉、誠信、穩健、踏實的理念，《ETtoday新聞雲》致電環球水泥，想知道該公司的回應，但等候近一個小時，仍未獲得該公司回應。

里長陳新安強調，這種粉塵雖然沒有毒性，但附著力強，一旦沾上汽車表面，用水沖也沖不乾淨，他氣憤說，年年都發生，但廠方一直無法提出改善方案，而且事發當時，都不會主動告知，他到現在還沒有得到工廠的解釋。

他說，即使工廠有釋出善意，賠償車主清潔費，也對住戶房子外觀有修繕，但還是嚴重污染環境和居民健康。

居民表示，去年、前年都發生過，整條街道都被粉塵覆蓋，厚厚一層，多次檢舉都沒有用，門窗一直緊閉著，非常無奈，尤其家裡有小孩的，更是擔心，大家不要工廠的賠償費，只求不要再發生。

台中市環境稽查大隊股長蔡欽文表示，該公司因粉塵收集系統破裂，造成溢散，嚴重污染四周車輛和道路，112年4月份及113年12月份都發生過相同狀況，這次將加重處分，可處45萬元以上、500萬元以下罰鍰。