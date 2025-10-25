　
生活 生活焦點

國道「19處魔王路段」易塞　國5北上龜速到半夜

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲國道今天有19處易塞路段。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（25日）為光復連假第2天，高公局預估有旅遊及提早收假北返車潮，國道共有19處路段容易壅塞，其中國道5號北上路段恐塞到午夜，行車時間可能需花費平日的7倍。

今日邁入光復節連假第2日，高公局預期國道交通量預估達105百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，約為平日年平均的1.2倍。

高公局預判今天國道將有11處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、路竹至岡山，北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰，北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪。

以及國5南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；以及國10東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人則建議清晨5時前或傍晚5時後出發。另西部國道北向用路人，南部地區建議於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人則建議上午9時前上路，以節省寶貴時間。

今天國道疏導措施包括，上午5時至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12時至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口，下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制；同時實施單一費率、差別費率、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等措施，協助分流車潮。

10/23 全台詐欺最新數據

雨神還沒走！　本週雨量Top3「前2名在北市」

