政治 政治焦點 國會直播 專題報導

奧地利承認台灣國際駕照了！　搭配駕照正本可在奧國駕車

▲▼奧地利維也納。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧地利維也納。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

許多民眾規劃歐洲旅遊時，會選擇使用台灣國際駕照規劃自駕行程，不過去年有旅遊部落客撰文提醒粉絲，「奧地利不能自駕了」，而外交部今（24日）表示，奧國交通部今（2025）年10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力。即日起，持我國國際駕照搭配我國駕照正本，均可在奧地利駕車。

旅遊部落客去年發文指出，「奧地利不能自駕了」，引發計畫訪歐洲的網友們熱烈討論。當時外交部證實此事並說明，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法持該證件在我國駕車。

事隔一年，外交部發言人蕭光偉表示，在外交部與我國駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部今（2025）年10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力。即日起，持我國國際駕照搭配我國駕照正本，均可在奧地利駕車。

蕭光偉指出，外交部長林佳龍對此表達歡迎及肯定，外交部後續將協調交通部依據互惠原則，儘速恢復給予奧國同等待遇。此一國際駕照互惠措施，將有助於台灣與奧地利間商務與觀光往來，提升兩國人民的交流互動與友好情誼。

