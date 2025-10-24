出遊+提早收假「國道明19處地雷」　國5北上塞到午夜

▲國5北上車潮預估將塞到午夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(25日)為光復連假第2天，高公局預估有旅遊和提早收假北返車潮，國道有19處路段易塞，其中國5北上路段將塞到午夜，行車得花7倍時間。

今日為光復節連假首日，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹系統，國3南向大溪至高原，國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常，車多路段於17時完全疏解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午國道也有多起車禍，包括14時07分國1北向218公里2小貨車與1小客車追撞，佔用內線車道，回堵4公里；14時40分國3南向中寮隧道2小客車追撞，造成回堵3公里；15時39分國1南向84.8公里小客車與貨櫃車追撞，佔用外線車道，造成回堵6公里。

明天邁入光復節連假第2日，高公局預期，明日有旅遊及提前返回工作崗位之車潮，國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明天國道有11處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

國道明天疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。