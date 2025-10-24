　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出遊+提早收假「國道明19處地雷」　國5北上塞到午夜

▲▼國5北上,國道車潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲國5北上車潮預估將塞到午夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(25日)為光復連假第2天，高公局預估有旅遊和提早收假北返車潮，國道有19處路段易塞，其中國5北上路段將塞到午夜，行車得花7倍時間。

今日為光復節連假首日，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹系統，國3南向大溪至高原，國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常，車多路段於17時完全疏解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午國道也有多起車禍，包括14時07分國1北向218公里2小貨車與1小客車追撞，佔用內線車道，回堵4公里；14時40分國3南向中寮隧道2小客車追撞，造成回堵3公里；15時39分國1南向84.8公里小客車與貨櫃車追撞，佔用外線車道，造成回堵6公里。

明天邁入光復節連假第2日，高公局預期，明日有旅遊及提前返回工作崗位之車潮，國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明天國道有11處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

國道明天疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
與閨蜜祭拜亡姊卻慘死　「全身覆蓋濕棉被」檢警疑是他殺
奇蹟一幕！教宗親手一抱「竟是台灣嫩嬰」　台人狂直播：好感動
快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　呼應推
逸祥婚禮席開50桌　新娘減重45公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內臟脂肪「最難減」？醫師曝真相：小幅減重就明顯有感

出遊+提早收假「國道明19處地雷」　國5北上塞到午夜

奇蹟一幕！教宗親手一抱「竟是台灣嫩嬰」　台人狂直播：好感動

坐辦公室！很多同事「都有1習慣」還特地早起　網：別邋遢就OK

北東濕涼！東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

防堵非洲豬瘟擴散！桃園開放觀音掩埋場　擴大廚餘處理量能

最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

醉客威脅「拉下車找人處理」！客運駕駛嚇到報警　國光：譴責暴力

非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

內臟脂肪「最難減」？醫師曝真相：小幅減重就明顯有感

出遊+提早收假「國道明19處地雷」　國5北上塞到午夜

奇蹟一幕！教宗親手一抱「竟是台灣嫩嬰」　台人狂直播：好感動

坐辦公室！很多同事「都有1習慣」還特地早起　網：別邋遢就OK

北東濕涼！東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

防堵非洲豬瘟擴散！桃園開放觀音掩埋場　擴大廚餘處理量能

最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

醉客威脅「拉下車找人處理」！客運駕駛嚇到報警　國光：譴責暴力

非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查

李洙赫「深V露胸」現身台北時裝周帥翻　鬼鬼穿鏤空刺繡裝「拿掉襯裙」辣爆

內臟脂肪「最難減」？醫師曝真相：小幅減重就明顯有感

關山連續竊案！割草機、熱水器全被偷　賊遭收押安定民心

邰智源談坤達等男藝人閃兵　嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」

與閨蜜祭拜亡姊卻慘死　「全身覆蓋濕棉被」檢警疑是他殺

高雄全家海神主場開幕周　港都學生銅板價進巨蛋

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃涉台工作考驗兩岸智慧

超夯韓星抵台驚覺「身上只有日幣」　搭不了捷運：被現實打擊！

奧地利承認台灣國際駕照了！　搭配駕照正本可在奧國駕車

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　呼應推進祖國統一　

【暖爸的最後任務】豪雨接送女兒上學 返程突病倒車內！女兒接噩耗淚崩

生活熱門新聞

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

「一堆人穿同款雨衣」以為台積電贈品！網解答

普發5種方式　何時領現一次看

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

Lisa限動西多士爆紅　老闆急取消店休1天

勞發署科長加班定位在摩鐵　密切多位女下屬

光復連假首日台北炸豪雨！　1圖揭雨勢將趨緩

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上

司機打高中生「一票人叫好」　律師傻眼

被司機打到鼻樑骨裂！姑姑：我家屁孩很勇敢

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

連假一早桃機就塞爆！　網友直指「國旅衰退」致命點

更多熱門

相關新聞

國8系統交流道改善開工撐起台南交通

國8系統交流道改善開工撐起台南交通

國道8號唯一設定紅綠燈的平交路口，正式邁向立體化，行政院長卓榮泰24日上午在台南出席「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」動土典禮指出，這項工程從蘇貞昌前院長核定可行性研究、陳建仁前院長核定建設計畫，一棒接一棒才促成今天開工。

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

10大速食店連假優惠懶人包

10大速食店連假優惠懶人包

連假首日「觀光景點省道午後湧車潮」　中橫公路1路段封閉　

連假首日「觀光景點省道午後湧車潮」　中橫公路1路段封閉　

出遊車潮湧現「局部國道塞了」　上午防10地雷

出遊車潮湧現「局部國道塞了」　上午防10地雷

關鍵字：

光復節連假交通壅塞國道高公局

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面