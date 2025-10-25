祭拜亡姊離奇亡！土城女「蓋濕棉被」窒息　閨蜜涉殺人羈押禁見

▲陸女涉嫌殺害閨蜜，遭警方依殺人罪移送，法院裁定羈押。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

新北市土城區金城路二段261號23日下午2時許發生高樓層火警，警消人員到場並未發現明顯火煙，但有一名女子倒臥在浴室門口，呈現屍僵明顯死亡，並在屋內發現另名陸姓女子，24日下午檢警相驗時，檢察官發現死因不單純，當場將陸女逮捕，但陸女卻堅不吐實，警方將其移送並建請羈押，法院裁定羈押禁見。

據了解，死者38歲為馬姓女子，姊姊在7月份因病過世，上週六（18日）下午2時許，與姊姊共同閨蜜39歲陸姓女子相約，前往姊姊位在新北土城住處祭拜。期間2人同住在屋內，並且不斷焚香念經，弄得屋內滿是香灰，直到昨天下午，陸女突然報案表示發生火警，警消趕抵，卻未發現明顯火煙，反而發現馬女全身覆蓋濕棉被，導致窒息倒臥在浴室門口，且已呈現屍僵明顯死亡。

▲警方將現場封鎖。（圖／記者陸運陞翻攝）

24日下午，檢方會同警方對馬女刑事相驗，初步懷疑死因並不單純，疑似有外力介入，警方隨即將陸女逮捕，並帶回偵訊，但陸女對於警方詢問，三句不離神怪、附身之說，對於案發過程完全不予交代，認為有避重就輕之嫌，經檢警抽絲剝繭，依據現場跡證及調查佐證，依照殺人罪嫌移送法辦，同時建請羈押，法院裁定羈押禁見。