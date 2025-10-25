陸今舉行台灣光復80周年紀念大會　設立10/25法定紀念日主導話語權

▲ 全國人大常委會首次以國家立法形式，昨天24日表決通過設立每年10月25日為「台灣光復紀念日」，凸顯大陸在兩岸及國際輿論場上爭奪話語權。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，大陸將在北京人民大會堂舉行「台灣光復80周年紀念大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席。這是繼十年前舉辦「台灣光復70週年」活動後，再度以高規格形式舉行紀念，外界關注此次出席領導層級可能高於全國政協主席王滬寧，顯示大陸方面藉此強化統一敘事與歷史主權定位。就在活動前夕，全國人大常委會首次以國家立法形式，於昨天24日表決通過設立每年10月25日為「台灣光復紀念日」，凸顯大陸在兩岸及國際輿論場上爭奪話語權的政治意涵。

今年是抗戰勝利80周年，大陸方面舉行一系列相關活動，包括「九三大閱兵」。就在台灣光復80周年紀念日（10月25日）當天，大陸將於今日上午在北京人民大會堂舉行「台灣光復80周紀念大會」，邀請各界人士與台灣同胞代表出席。這也是繼2015年「台灣光復70週年紀念大會」，大陸再度舉行全國層級的紀念儀式。

▲2015年10月23日，紀念台灣光復70周年大會在北京人民大會堂隆重召開。中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲出席大會並發表題為《共同銘記歷史共圓偉大夢想》的講話。 （圖／翻攝 新華社）

再塑歷史記憶！從70周年到80周年陸宣示「統一」更堅定

回顧十年前，時任中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲出席「台灣光復70周年大會」並發表題為《共同銘記歷史 共圓偉大夢想》的講話。紀念大會由時任中共中央政治局委員、中央統戰部部長孫春蘭主持，時任台盟中央主席林文漪、親歷台灣光復的台灣同胞代表陳明忠、台灣青年代表張鈞凱、時任全國青聯主席賀軍科先后在大會上發言。劉奇葆、李建國、汪洋、范長龍、郭金龍等時任中央黨政軍有關部門、人民團體和北京市負責人員，首都各界人士、港澳台同胞、海外僑胞、外國駐華使節代表共500多人出席大會。

俞振聲當時強調一些重要關鍵立場，首先是「1949年以來，盡管兩岸尚未統一，但中國主權和領土完整從未分裂，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。維護國家主權和領土完整，維護台灣是中國領土一部分的地位不被改變，是全體中華兒女的神聖使命。」

俞振聲說，有能力挫敗一切「台獨」分裂圖謀，維護台海和平，推動兩岸關系向前發展。要堅定走兩岸關係和平發展道路。堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基。，認同大陸和台灣同屬一個中國，以及兩岸同胞是血脈相連的一家人，經歷過共同的深重苦難，有著共同的歷史記憶。

俞振聲也強調，「我們理解台灣同胞的特殊歷史遭遇，那是兩岸同胞共同歷史傷痛。對兩岸之間的一些複雜矛盾和分歧，我們願意在堅持一個中國原則基礎上，通過兩岸平等協商探討解決辦法。我們將始終秉持兩岸一家親的理念。」

回顧十年前的台灣光復70週年紀念會舉行時間點是2015年10月23日，當時是馬英九執政末期，兩岸氛圍皆以「歷史見證民族榮光」為主軸，強調共同反日的歷史記憶。

如今十年後，大陸方面再次舉行台灣光復80周年紀念大會，舉辦時間點直接訂10月25日當天，幾乎完全主導歷史詮釋權，語境也轉向「民族復興與統一進程」，而相較賴清德政府的「冷處理」並未掌握歷史話語權，甚至以「終戰」來詮釋歷史。

從紀念性質來看，大陸方面2015年著重於「回顧歷史事實」，而2025年則更明確把「歷史轉化為政治任務」，把「抗戰勝利光復台灣」的歷史事實，成為「完成統一」的歷史延續。

▲ 大陸全國人大最新通過設立「10/25台灣光復紀念日」 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

陸全國人大首次立法確立「台灣光復紀念日」用意？

值得注意的是，昨天24日台灣光復節前夕，十四屆全國人大常委會第十八次會議正式通過《關於設立台灣光復紀念日的決定》，明確自今年起，每年10月25日定為「台灣光復紀念日」，國家將以多種形式舉行紀念活動。這是大陸首次以國家立法形式，將台灣光復納入官方紀念體系，被視為在法理與象徵層面上，進一步鞏固「台灣屬於中國」的歷史與主權敘事。

全國人大常委會在說明中指出，1945年10月25日，台灣與澎湖列島重歸中國主權管轄，這是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的重要成果」。設立紀念日的目的，在於「銘記光復歷史、捍衛戰後秩序、強化兩岸同胞共同民族記憶、推進祖國統一進程」。

此舉除了具有歷史教育與民族主義動員意義外，更加凸顯「話語權爭奪」與「國際法政治宣示」意涵。隨著當前台海局勢緊張、國際社會對「一中原則」出現不同聲音，北京藉由立法固定「台灣光復」紀念日，意在強化歷史、法理與國際話語上的主導權。

從2015年的「紀念抗戰勝利70周年」到今年的「台灣光復紀念日立法化」，大陸方面已經明確把「兩岸統一」納入「歷史正義延續」的論述脈絡，不只是現實政治目標，也是「完成民族復興歷史使命」。

▲中共四中全會閉幕，剛通過「十五五」規劃建議涉台工作依舊明確提出「推進祖國統一進程」 。（圖／翻攝 央視、新華社）

從紀念歷史延伸「十五五規劃」統一政治任務

過去大陸方面試圖以「台灣光復」作為宣示主權的歷史節點，尤其今年是抗戰勝利80周年，明顯奪話語權。反觀台灣方面自從2016年政黨輪替後，更加逐漸淡化「光復節」意涵，大陸卻是從2015年起逐步提升對歷史事件的政治象徵意義。此次紀念台灣光復80周年活動，預料不只重申「抗戰勝利成果」，也是項國際社會傳達訊息，「台灣回歸」是歷史既成事實，而非政治選項。

中國人民大學重陽金融研究院院長王文昨出席一場座談會並接受《東森新媒體ETtoday》記者提問回應，「中國決策層對兩岸統一有自己的藍圖與設想」，沒有台獨就沒有武統，並強調大陸民眾都期望「十五五」規劃期間能早日和平統一，未來五年兩岸和平發展進程「只會越來越近」，也考驗兩岸智慧。

中共四中全會剛通過「十五五」規劃建議也首次明確提出「推進祖國統一進程」，此次設立「台灣光復紀念日」，就是呼應該政策落地的具體行動，同時宣示對台主權，也是對外釋放「和平統一仍為首選」的政治信號。

另外，面對美國與我方今年9月拋出「台灣地位未定論」，北京也在多個官方場合以及自行舉辦國際活動等場景，以「聯大2758號決議」高調宣示對台主權與話語權。

日前在湖北武漢剛結束「聯合國成立80週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」為主題的國際學術研討會，大陸國台辦副主任趙世通出席開幕式並致詞稱「聯大第2758號決議」是確認一中原則的「鐵規矩」，徹底杜絕製造「兩個中國」或「一中一台」，來否定「台灣地位未定論」。

透過歷史、法理來強調事實，北京對「台灣光復」已經不只是重塑歷史記憶，在兩岸政治氛圍敏感時刻下，凸顯主權立場與歷史詮釋權的重要政治信號。此外，預料除全國政協主席王滬寧出席，出席領導規格也可能更高，顯示中央對「台灣問題統一進程」與「歷史敘事主導權」的高度重視。