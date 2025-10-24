快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　呼應推進祖國統一　

▲大陸全國人大今天表決通過，設立「10/25台灣光復紀念日」。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

台灣光復80週年紀念日前夕，大陸第十四屆全國人大常委會第十八次會議今（24日）在北京人民大會堂舉行第一次、第二次全體會議，由全國人大常委會委員長趙樂際主持會議。會議表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，明確自今年起，每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。這也是大陸方面史上第一次設立與涉台有關紀念日，明確呼應中共四中全會《十五五規劃建議》中「推進祖國統一進程」的具體舉措。

大陸官媒《新華社》稍早報導指出，十四屆全國人大常委會第十八次會議今天24日在京舉行，舉行第一次全體會議。常委會組成人員154人出席會議，出席人數符合法定人數。會議表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，明確自今年起，每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。

該文稱，1945年10月25日，台灣與澎湖列島重歸中國主權管轄。此次設立紀念日，旨在「銘記台灣光復歷史，捍衛二戰勝利成果，強化兩岸同胞共同民族記憶，扎實推進祖國統一進程」。該議案由全國人大常委會委員長會議提出，法制工作委員會主任沈春耀作草案說明後，常委會進行分組審議並表決通過。

除涉台議案外，會議還審議了多項法律草案及修正案，包括《海商法》修訂草案、《村民委員會組織法》修正草案、《城市居民委員會組織法》修訂草案、《網絡安全法》修正草案、《環境保護稅法》修正草案，以及《生態環境法典污染防治編》和《法律責任與附則編》草案。

會議同時審議了《檢察公益訴訟法》草案、《耕地保護與質量提升法》草案，以及多項涉外條約批准案。外交部副部長華春瑩代表國務院作關於批准《〈聯合國海洋法公約〉下海洋生物多樣性協定》等三項國際條約的說明。

此外，會議還審議了代表資格報告、任免案及多個全國人大專門委員會的審議報告。會議由趙樂際主持，副委員長李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提‧扎克爾等出席。

大陸方面選在明天25日台灣光復80週年紀念日前夕，全國人大常委會首次以國家立法形式確立「台灣光復紀念日」，具有鮮明歷史意義與政治意涵，同時呼應中共四中全會《十五五規劃建議》中「推進祖國統一進程」的具體舉措。