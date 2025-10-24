　
大陸 大陸焦點 特派現場

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

▲▼ 解讀中共十五五規劃、學者王文 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十屆四中全會公報昨天23日發布（非全文），並且「首次」出現6大關鍵詞。中國人民大學重陽金融研究院院長王文今（24日）解讀，這些新詞反映了中國未來「十五五」期間在經濟、科技與國際合作等領域的戰略規劃。比如「到2035年中國人均GDP達到中等發達國家水平」，反映中國未來十年的經濟增長目標，「航天強國」是目標是2030年前實現中國登月，標誌中國航天將躋身世界領先行列。

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（簡稱二十屆四中全會）於10月20日至23日在北京舉行，昨天23日發表全會公報，正式審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，宣布「十五五」規劃建議正式通過。

中國記協今天舉行「高質量發展與高水平開發二十屆四中全會後的中國發展與世界形勢」座談會，邀請中國人民大學重陽金融研究院院長王文解讀中共二十屆四中全會公報，指出公報中反映了「十四五」至「十五五」期間中國發展的關鍵方向與戰略意圖。

王文首先表示，《十五五規劃建議稿》篇幅約三萬字，按慣例將在全會結束約一周後對外發布全文，並預計於明年三月提交全國人大審議，正式成為規劃版本。

他認為，公報中最關鍵的詞是「到2035年中國人均GDP達到中等發達國家水平」，這不僅反映中國未來十年的經濟增長目標，也顯示黨對中國長期發展的信心與戰略決心。目前中國人均GDP約為1.3萬美元，中等發達國家水平約為2.5萬至3萬美元，意味未來十年人均GDP需要翻一番，年均增速保持在約5%。

他也整理公報內容經常出現關鍵詞，包括科技、高質量發展、現代化、強國建設、經濟與發展等關鍵詞的使用頻率分別是，「科技10次、高質量發展10次、現代化23次、強國建設12次、經濟29次、發展58次」，顯示全會對這些領域的高度重視。

▲▼ 解讀中共十五五規劃、學者王文 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國人民大學重陽金融研究院院長王文 。（圖／記者任以芳攝）

此外，公報首次出現6大關鍵詞，分別是「到2035年人均GDP達到中等發達國家水平」「航天強國」「科技首位」「擴大內需戰略基點」「含義深刻（發布時間基本符合預期）」。

王文分析，除了「到2035年人均GDP達到中等發達國家水平」，公報內容首次出現『航天強國』概念，目標是2030年前實現中國登月，標誌中國航天將躋身世界領先行列。

王文繼續分析，「科技首位」代表著「十五五」規劃階段將科技放在首要位置，第四個詞「擴大內需戰略基點」也非常重要，意味著從更多的從需求角度去推動生產，第五個「含義深刻」這個詞，代表未來還有更多的內容，向社會公眾來發佈。

王文繼續指出，公報還總結中國經濟發展的四大優勢，一是中國特色社會主義制度優勢，二是超大規模市場優勢，三是完整產業體系優勢，四是豐富的人才資源優勢。這些優勢是過去十五年中國經濟取得重大突破的根本原因，也將支撐未來「十五五」及更長期的高質量發展。

王文強調，公報及《十五五規劃建議稿》傳遞了中國對未來經濟增長、科技創新、航天發展及內需拉動的明確方向，對國際社會理解中國發展戰略具有重要參考價值。

對外開放與國際合作方面，王文表示，「十五五」期間將繼續擴大高水平對外開放，提升對外貿易規模、擴大對一帶一路國家的投資，並加強科技合作與綠色產業發展。預計到2030年，中國對外貿易規模將達38萬億美元，對一帶一路國家投資將翻番至約3500億美元；全球科技合作中心將新增100個以上，清潔能源裝機比重將達75%，提前實現碳達峰目標；同時，中國對外投資合作將創造約5000萬個海外就業崗位。

王文強調，五年規劃不是個人決策，而是結合數千至上萬人的智慧、長達一年甚至兩年的調研與論證形成的集體成果，是中國未來發展藍圖的重要指南。他表示，此次公報及《十五五規劃建議稿》對外界了解中國經濟、科技、社會及全球合作方向具有重要參考價值。
 

10/23 全台詐欺最新數據

