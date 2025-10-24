　
社會 社會焦點 保障人權

南投山難頻傳！八通關古道「深谷傳來呼救聲」　男墜17層樓高邊坡

▲▼南投山難頻傳。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲八通關古道山谷下傳出男子呼救聲，警消到場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣消防局今(24日)中午11時許接獲山友報案，表示行經八通關古道約2.3K處時，聽聞山谷下有男子呼救，因地形陡峭無法接近，只好通報求援。警消到場後嘗試接觸傷者，初估男子摔落深度50米、約17樓高，幸意識清楚，後續順利送醫治療。

據了解，當時有山友行經八通關古道，偶然聽聞山谷下竟傳來男子呼救聲，但由於現場地勢過於陡峭，山友只好報案尋求協助。警消獲報後立即啟動山域救援機制，調派玉山分隊消防人員整備馳援，共動員消防及義消人員14名，並由信義分局東埔派出所所長率2名山警及玉山國家公園管理處塔塔加工作站2名巡查員同步出勤共同支援。

玉山國家公園管理處2名巡查員率先接觸傷者，評估摔落深度約50米(約17層樓高)，確認傷者意識清醒，全身擦傷且腰部疼痛。其餘派出所員警及消防搜救人員隨後抵達現場，架設繩索並以SKED固定後將傷者拖拉上步道後，通力合作千辛萬苦搬運傷者抬下登山口，於14時由玉山分隊救護車後送醫院治療，整起救援歷時約3小時，跨機關動員19人通力合作，成功完成任務。

此外，南投縣消防21日上午10時許也接獲通報，指稱有山友於無雙山失聯，立即啟動搜救行動，並出動空勤總隊直昇機1架次接載搜救人員上山搜尋，此次搜救任務共出動警義消5名及林業保育署水里工作站6名，經兵分多路持續搜尋至翌日成功與失聯者會合，確認其平安無恙，惟山區氣候不佳，路況坍塌，搜救隊伍仍歷時3日完成救援任務後，於23日20時31分始全員安全撤離下山返隊待命。

綜合連續兩起山域救援行動，南投縣政府消防局共動員相關機關人員30人次及直升機1架次始得以完成任務。消防局提醒，10月連假已發生多起山難，且秋冬季節山區氣候多變、山徑濕滑，登山民眾應隨時注意天候變化與路況安全，並準備完善登山裝備，以降低山域事故風險，確保自身登山安全及相關搜救人員之安危。

▲▼南投山難頻傳。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投山難頻傳。（圖／記者高堂堯翻攝）

1日4震中部人想起921　縣府發文

1日4震中部人想起921　縣府發文

中央氣象署地震報告指出，南投今天23日從下午開始已經發生3起有感地震，尤其晚間8時許在13分鐘內連2震，震央都位在中寮鄉，規模分別4.3、4.8、3.7，中部地區民眾提高警覺大呼「超大力」，就連南投縣府也在臉書發文稱「今天南投有點上下抖」建議縣民家中常備緊急避難包，謹慎防災。

幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

龍鳳齊現幸福滿潭　30對新人穿越古今許終身

龍鳳齊現幸福滿潭　30對新人穿越古今許終身

宜蘭男攀阿玉山疑路滑跌深潭　遺體尋獲

宜蘭男攀阿玉山疑路滑跌深潭　遺體尋獲

快訊／屋我尾山一天2山難

快訊／屋我尾山一天2山難

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

