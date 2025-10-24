南投山難頻傳！八通關古道「深谷傳來呼救聲」　男墜17層樓高邊坡

▲八通關古道山谷下傳出男子呼救聲，警消到場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣消防局今(24日)中午11時許接獲山友報案，表示行經八通關古道約2.3K處時，聽聞山谷下有男子呼救，因地形陡峭無法接近，只好通報求援。警消到場後嘗試接觸傷者，初估男子摔落深度50米、約17樓高，幸意識清楚，後續順利送醫治療。

據了解，當時有山友行經八通關古道，偶然聽聞山谷下竟傳來男子呼救聲，但由於現場地勢過於陡峭，山友只好報案尋求協助。警消獲報後立即啟動山域救援機制，調派玉山分隊消防人員整備馳援，共動員消防及義消人員14名，並由信義分局東埔派出所所長率2名山警及玉山國家公園管理處塔塔加工作站2名巡查員同步出勤共同支援。

玉山國家公園管理處2名巡查員率先接觸傷者，評估摔落深度約50米(約17層樓高)，確認傷者意識清醒，全身擦傷且腰部疼痛。其餘派出所員警及消防搜救人員隨後抵達現場，架設繩索並以SKED固定後將傷者拖拉上步道後，通力合作千辛萬苦搬運傷者抬下登山口，於14時由玉山分隊救護車後送醫院治療，整起救援歷時約3小時，跨機關動員19人通力合作，成功完成任務。

此外，南投縣消防21日上午10時許也接獲通報，指稱有山友於無雙山失聯，立即啟動搜救行動，並出動空勤總隊直昇機1架次接載搜救人員上山搜尋，此次搜救任務共出動警義消5名及林業保育署水里工作站6名，經兵分多路持續搜尋至翌日成功與失聯者會合，確認其平安無恙，惟山區氣候不佳，路況坍塌，搜救隊伍仍歷時3日完成救援任務後，於23日20時31分始全員安全撤離下山返隊待命。

綜合連續兩起山域救援行動，南投縣政府消防局共動員相關機關人員30人次及直升機1架次始得以完成任務。消防局提醒，10月連假已發生多起山難，且秋冬季節山區氣候多變、山徑濕滑，登山民眾應隨時注意天候變化與路況安全，並準備完善登山裝備，以降低山域事故風險，確保自身登山安全及相關搜救人員之安危。