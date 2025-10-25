「豬肉公主」今早限動：怪誰都沒用　哭談非洲豬瘟引發筆戰

記者葉國吏／綜合報導

台灣近日驗出「非洲豬瘟」，全國豬隻禁運、禁宰5天。台中清水知名豬肉攤「黑豬王」的第三代接班人、「豬肉公主」王怡瑄也在IG哽咽說「最害怕的事還是發生了」。影片也引來網友筆戰，對此王怡瑄今早限動直言「怪誰都沒有用。」

▲「豬肉公主」在IG談到非洲豬瘟事件，多次哽咽說「最害怕的事還是發生了」。（圖／翻攝自IG／hsuan8288）

王怡瑄23日在IG表示，我們最害怕的事情終究發生了，目前所有的人、豬、車都不得隨意移動或更換，「全台灣緊急暫停營業，因為我們不能讓牧場的豬任意移動，避免在屠宰場（宰殺）的時候，豬車跟人有交叉感染」。

▲「豬肉公主」王怡瑄。（圖／翻攝IG／hsuan8288）

王怡瑄表示「現在這個豬瘟，它沒有藥醫，而且是100%致死率，真的沒有人會希望再次發生像30年前一樣的口蹄疫」。她哽咽說，網友的加油打氣，她都有看到「天佑台灣，也希望我們家這次也能撐過去」。

▲「豬肉公主」王怡瑄今早在限動再度發聲。（圖／翻攝IG／hsuan8288）

影片發出後引起許多粉絲對於非洲豬瘟入侵台灣的筆戰，對此王怡瑄今早在IG限動回應「好了大家乖一點，我不喜歡談政治，從來不在檯面上市場談這些。我們做農業做生意的，只有一個條件『誰對我好、我對誰好』沒有政治立場，一個家族也還是有三個黨派。」

王怡瑄表示，發生事情第一步就是找解決辦法「怪誰都沒有用」，重要的是現在要怎麼處理，「所以現在就是不能屠宰豬肉了啦。」