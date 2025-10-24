國8系統交流道改善開工　卓揆：讓種下的樹長成大樹撐起台南交通

▲行政院長卓榮泰今出席國道8號跨南133線立體化工程動土典禮，盼2030年如期完工。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道8號唯一設定紅綠燈的平交路口，正式邁向立體化，行政院長卓榮泰24日上午在台南出席「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」動土典禮指出，這項工程從蘇貞昌前院長核定可行性研究、陳建仁前院長核定建設計畫，一棒接一棒才促成今天開工。

行政院長卓榮泰強調，這不是「前人種樹、後人乘涼」，而是「前人種樹、後人讓樹更茁壯」，期盼監造及施工單位全力以赴，2030年準時、如質完工。

行政院長卓榮泰表示，中央推動台南交通建設採「三線並進」策略，包括高速公路立體化、鐵路地下化及捷運便捷化。今年9月行政院已覈定「台南鐵路立體化延伸至永康」評估案，將把大橋站、永康站改建為地下車站；10月也覈準捷運藍線第一期建設計畫，台南交通即將從國道、鐵道到捷運全面升級。

行政院長卓榮泰指出，交通建設是打通地方發展「任督二脈」的重要工程，配合政府推動「大南方新矽谷」及全國152項重大基礎建設，期望以沙崙為起點，帶動智慧綠能、半導體產業廊帶及高屏生活圈發展。

針對台南7月受丹娜絲颱風與七二八豪雨重創，行政院長卓榮泰說，行政院已提出災後復原重建特別條例，後續將研議預算，讓資源即時到位，做到「復原與建設並行」。

行政院長卓榮泰也感謝交通部長陳世凱及多位台南立委長期爭取地方交通建設，並期待地方議會與基層里長支援工程推動，讓公共建設如期到位。

致詞後，卓院長偕交通部、行政院、台南市府及立委代表上香祈福，並執金鏟拋土，象徵工程正式啟動。