台南90歲嬤遭棄屍嘉義山區！　兒精神恍惚：想讓媽媽回歸自然

▲嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、高堂堯、莊智勝／嘉義報導

台南一名90歲的郭姓老婦與67歲的兒子傅男日前一同失蹤，家屬報案協尋後，警方21日於南投集集一處民宿尋獲傅男，傅才坦承母親已經死了，謊稱棄屍在信義鄉山區。檢警22日晚間突破傅男心防，傅才坦承母親遺體被丟棄在嘉義中埔台3線山區，並稱想讓母親「回歸自然」。目前詳細案情仍待檢警進一步調查釐清。

據了解，傅男與母親長期受慢性病所苦，傅近日精神狀況不佳，更出現輕生傾向，其女兒日前發現2人同時失蹤後，立即報警協尋。警方依據手機定位於南投集集一處民宿尋獲傅男，但卻不見郭姓老婦；而傅男當時精神恍惚，說詞反覆，僅表示「母親死了」，還謊稱丟在南投山區。

檢警立即前往南投信義區搜山，但卻一無所獲，檢方持續與傅男溝通，終於在22日晚間突破其心防，傅才坦承母親死後他一度伴屍，有味道飄出來就多套一個塑膠袋，後因想讓母親「回歸自然」，才開車將她的遺體載到嘉義山區丟棄。

檢警循線前往嘉義中埔搜索，於23日上午在台3線309.5K處尋獲一個黑色大型塑膠袋，果真在裡面發現郭婦遺體。經檢方會同法醫初步相驗，遺體外觀無明顯刀傷、挫傷、瘀青或勒痕等外力跡象，研判他殺可能性不高，但仍需進一步釐清死因。